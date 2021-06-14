شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء آلام القولون.. أبرزها الضغط النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام بالبطن والتى لها عدة أسباب سواء بالمعدة أو القولون أو غيرها من الآلام التى تصيب المرارة أو الكبد أو الكلى، وهنا نتناول آلام القولون التى يمكن أن تأتى بسبب التوتر والغضب الذى يلاحق الشخص أثناء يومه ويسبب تقلب وآلام بالقولون تؤلم المصاب به كثيرا، ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن الإصابة بالقولون لها عدد من الأسباب منها بعض السلوكيات الخاطئة، ومن أبرز أعراض الإصابة بالتهاب القولون الشعور بالضيق الشديد وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية ، وارتفاع درجات الحرارة، والتهابات المعدة الشديدة.

وأبرز أسباب الإصابة بالقولون هى:



الاكتئاب

2- تناول الأطعمة الحارة التى تحتوى على الشطة والتوابل .

3- تناول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تؤثر بصورة مباشرة على القولون .

4- الإسراف فى تناول الأكلات السريعة غير الصحية والتى تحمل الكثير من الدهون الضارة.

وأوضح التقرير أن أبرز علاجات القولون هى الابتعاد عن الأطعمة التى تثير القولون آلامه وتؤدى إلى انتفاخات شديدة به ، ومنها القرنبيط، والكرات والبصل والكرنب والفاصوليا وما يشملها من بقوليات تصبح ثقيلة فى تناولها على القولون.

كما نصح بالتوقف عن الأطعمة الحارة مثل تناول الشطة أو التوابل الكثيرة فى الطعام، بالإضافة إلى تجنب تناول منتجات الألبان التى تثير التهاب القولون خلال فترات المعاناة من آلام القولون، والابتعاد عن تناول الأكلات السريعة التى تحتوى المزيد من الدهون الثقيلة على القولون واللجوء دائما للأكلات الصحية التى تلطف المعدة والقولون معا.