شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع بهارات تحميك من أعراض التهاب وآلام المفاصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تقليل خطر الإصابة بألم التهاب المفاصل عن طريق إجراء بعض التغييرات فقط على نظامك الغذائي اليومي، فيمكن إضافة 3 أنواع من التوابل للحماية من آلام المفاصل، ووفقا لما نشره موقع " express" من معلومات فإن مرض التهاب المفاصل حالة شائعة جدًا تصيب أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة ، وفقًا لهيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية NHS إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل ، فيمكنك الاستفادة من إجراء بعض التغييرات على نمط حياتك بما في ذلك ما تأكله.

معظم المصابين بالتهاب المفاصل في المملكة المتحدة يعانون من هشاشة العظام، هذه الحالة ناتجة عن تلف الغضروف الناعم بين المفاصل، كما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي حوالي 400 ألف شخص، وهى حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا المبطنة للمفاصل.

أفضل التوابل لتجنب التهاب المفاصل

يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة والتوابل في تخفيف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل، وتعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات إضافة مثالية لنظامك الغذائي .

ويعد الزنجبيل والكركم والقرفة من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات ، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض هشاشة العظام .

الكركمين

هو المادة الكيميائية النشطة في جذر الكركم ؛ فهو يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب، وقد أظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها.

القرفة

تحتوي القرفة على سينامالديهيد وحمض سيناميك ، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

أطعمة ضارة

ولكن في حين أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل ، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقمها، فمن الأفضل الابتعاد عن أي شيء به سكريات أو جلوتين مضافة، كما يمكن أن يؤدي الكحول أيضًا إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل ،خاصةً أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام أو النقرس.