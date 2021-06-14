شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية للبشرة الجافة بالصيف.. الأفوكادو والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الموسم الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ، تواجه بشرتك أكبر مشكلة، كما يمكن أن تؤثر مشاكل مثل الخشونة والتقشير والحكة على كل أنواع البشرة تقريبا، لكن الأكثر تضررا هو الجلد الجاف، والبشرة عموما عرضة للجفاف والخشونة عندما لا يتم الاعتناء بها بشكل صحيح في المناخ الحار، وللعناية الكافية بالبشرة الجافة في الصيف، يحتاج المرء إلى تلافى أخطاء العناية والعلاجات المنزلية للبشرة الجافة، وفقا لما نشر عبر موقع swirlster.

أخطاء العناية بالبشرة الشائعة للبشرة الجافة

1. فرك الجلد بقوة

لا ينبغى فرك البشرة بقوة باستخدام مقشر قاسي.



فرك الجلد

2. الاستحمام في درجة حرارة عالية

يمكن أن يشعر الحمام الساخن المرء بالراحة الشديدة ، خاصة في الأشهر الباردة ولكنه لا يبشر بالخير للبشرة الجافة، فلا يقتصر الأمر على تجريد البشرة من الدهون الطبيعية، بل يجعلها تعانى بجفاف أكثر من ذي قبل.

3. مراعاة العوامل البيئية

في الصيف لا تحصل بشرتك أيضًا على أي شيء، المناخات قاحلة والغرف الجافة المكيفة يمكن أن تترك البشرة الجافة تشعر بالتعب، تأكد من أن لديك جهاز ترطيب عندما يكون ذلك ممكنًا.

العلاجات المنزلية العلاجات المنزلية الخيار والصبار: يحتوي الخيار والصبار على فيتامين سي وحمض الفوليك، يحتوي فيتامين سي على القدرة على تحفيز نمو الخلايا الجديدة ، بينما يساعد حمض الفوليك في محاربة السموم البيئية التي يمكن أن تجعل بشرتك تبدو متعبة أو تتقدم في العمر قبل الأوان. الخيار والصبار: يحتوي الخيار والصبار على فيتامين سي وحمض الفوليك، يحتوي فيتامين سي على القدرة على تحفيز نمو الخلايا الجديدة ، بينما يساعد حمض الفوليك في محاربة السموم البيئية التي يمكن أن تجعل بشرتك تبدو متعبة أو تتقدم في العمر قبل الأوان.

الخيار والصبار الحليب والعسل للوجه:الحليب يساعد في تحسين مظهر الجلد عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد،أما العسل فهو ضرورى للحفاظ على درجة حموضة الجلد ولمنع التشققات والطفح الجلدي. الحليب والعسل للوجه:الحليب يساعد في تحسين مظهر الجلد عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد،أما العسل فهو ضرورى للحفاظ على درجة حموضة الجلد ولمنع التشققات والطفح الجلدي.

الحليب والعسل للوجه الأفوكادو والعسل للوجه :الأفوكادو مليء بفيتامين هـ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والدهون الصحية للحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة، وإضافة القليل من العسل عالي الجودة الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات للمساعدة على تفتيح بشرتك. الأفوكادو والعسل للوجه :الأفوكادو مليء بفيتامين هـ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والدهون الصحية للحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة، وإضافة القليل من العسل عالي الجودة الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات للمساعدة على تفتيح بشرتك.