شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تزيد تساقط الشعر.. منها الإجهاد والمواد الكيمائية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر مشكلة يعانى منها الغالبية العظمى من الناس، وقد قمنا بتجميع 5 عادات في نمط الحياة تحتاج إلى تغييرها من أجل إيقاف تساقط الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- اربطي شعرك بإحكام شديد

إذا تم شد شعرك بإحكام شديد ، فسوف ينفصل عن الجذور ويمكن أن يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر وتقسيمه وحتى إضعافه، لذا دعي شعرك يتنفس لفترة من الوقت واربطيه في شكل ذيل حصان منخفض فضفاض إذا أردت.



اربطي شعرك بإحكام شديد

2- نقص المغذيات في نظامك الغذائي

السبب الرئيسي لتساقط الشعر هو نقص العناصر الغذائية في نظامك الغذائي وهذا لن يسبب فقط تساقط الشعر ولكن يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى أيضًا، ويحدث تساقط الشعر في الغالب بسبب نقص الحديد وفيتامين د وحمض الفوليك في الجسم.



نقص المغذيات في نظامك الغذائي

3- الإجهاد

يمكن أن يؤدي الضغط على مشاكلك إلى تساقط الشعر وأن تساقط الشعر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر مما يسبب المزيد من تساقط الشعر مشوش، عندما تزداد مستويات التوتر في جسمك ويمكن أن تسبب تساقط الشعر ليس بطريقة واحدة فقط ولكن بثلاث طرق مختلفة، وهى تساقط الشعر الكربي، والثعلبة البقعية، ونتف الشعر.



الإجهاد

4- منتجات تصفيف الشعر بالحرارة

يمكن أن يكون التصفيف بالحرارة أكثر خطورة على شعرك مما تعتقد، يمكن أن يؤدي استخدام قضيب التجعيد ، ومكواة الفرد ومجفف الشعر بشكل متكرر على شعرك إلى ضعف جذع شعرك وتجفيفه وعرضه للكسر الذي يؤدي إلى مزيد من تساقط الشعر.



منتجات تصفيف الشعر بالحرارة

5- المواد الكيميائية

بعض المواد الكيميائية القاسية الشائعة الاستخدام في الشامبو والبلسم يمكن أن تسبب تساقط الشعر وهي كبريتات لوريل الصوديوم وكلوريد الصوديوم وديثانولامين وبروبيل جليكول وإيميدازوليدينيل يوريا وبروبيلين جليكول، وحال ذهبت لشراء زجاجة شامبو أو بلسم ، تأكد من خلو المنتج من كل هذه المواد الكيميائية.