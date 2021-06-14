شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من ظهور بقع بيضاء متناثرة على الأظافر وقد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، ويمكن أن تحدث هذه الإصابات إذا ضغطت أو ضربت أظافرك أو إصبعك، كما يمكن أن يؤدي تكرار عمليات تجميل الأظافر والباديكير أو استخدام هلام أو أظافر أكريليك إلى إتلاف الأظافر.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك عدة أسباب أخرى مسؤولة عن البقع غير العادية على الأظافر ومنها :

1: رد فعل تحسسي.

2: العدوى الفطرية.

3:إصابة الأظافر.

4:نقص المعادن.

يمكن أن تظهر فطريات الأظافر الشائعة التي تسمى فطار الأظافر الأبيض السطحي على أظافر القدم، قد تكون العلامة الأولى للعدوى هي بضع نقاط بيضاء صغيرة على الأظافر، ويمكن أن تنمو العدوى وتنتشر، وقد تظهر أظافر القدمين متقشرة ثم تصبح سميكة وهشة.

قد تتسبب عمليات تجميل الأظافر المتكررة أيضًا في تلف ينتج عنه ظهور هذه البقع البيضاء على أظافرك، و قد يؤدي الضغط الذي يمارسه أخصائي تجميل الأظافر إلى إتلاف الظفر.

قد تلاحظ بقعًا أو نقاطًا بيضاء على طول أظافرك إذا كنت تعاني من نقص في بعض المعادن أو الفيتامينات، وخصوصا نقص الزنك و نقص الكالسيوم.

وهناك أيضا أسباب إضافية أخرى لظهور البقع على الأظافر ومنها "مرض القلب،الفشل الكلوي، الصدفية، الإكزيما، الالتهاب الرئوى، التسمم".

وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة السبب والبدء فى العلاج مع الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعى.