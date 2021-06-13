أول اختبار منزلي بالهند للكشف عن كورونا خلال دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بكورونا في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس.

وأُطلق الاختبار كوفيسيلف، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة.

لكن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، ويعزون ذلك إلى نقص الاختبارات وعدم الدقة في تسجيل أسباب الوفاة.

وشركة "مايلاب ديسكوفري سولوشنز" التي تصنع أيضاً فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب للإيدز، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار كوفيسيلف البالغ سعره 250 روبية (3.40 دولارات) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة ويحسن قدرات تتبع الإصابات.

يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز "كيو آر" لوصله إلى تطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة، ويرسل النتائج إلى الوكالة العلمية المكلفة جهود الاستجابة الحكومية للجائحة.

في مصنع الشركة الواقع ببلدة لونافلا بغرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالإجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمختبر 10 ملايين اختبار في الأسبوع، حسب ما أكد أحد مسؤولي المختبر لوكالة "فرانس برس".

لكن فيما الاختبار متاح فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن تأثيره قد يكون محدوداً، خصوصاً مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.