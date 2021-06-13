الهند.. أول اختبار منزلي للكشف عن كورونا خلال دقائق

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بكورونا في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس.



وأُطلق الاختبار كوفيسيلف، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة.

لكن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، ويعزون ذلك إلى نقص الاختبارات وعدم الدقة في تسجيل أسباب الوفاة.

وشركة "مايلاب ديسكوفري سولوشنز" التي تصنع أيضاً فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب للإيدز، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار كوفيسيلف البالغ سعره 250 روبية (3.40 دولارات) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة ويحسن قدرات تتبع الإصابات.

يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز "كيو آر" لوصله إلى تطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة، ويرسل النتائج إلى الوكالة العلمية المكلفة جهود الاستجابة الحكومية للجائحة.

في مصنع الشركة الواقع ببلدة لونافلا بغرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالاجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمختبر 10 ملايين اختبار في الأسبوع، حسبما أكد أحد مسؤولي المختبر لوكالة "فرانس برس".

لكن فيما الاختبار متاح فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن تأثيره قد يكون محدوداً، وخصوصاً مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.