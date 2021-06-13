شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول إصابة بفيروس الهربس البسيط لدى مرضى كورونا بالهند.. ما هى الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الهند إلى ذروتها ارتفعت المضاعفات اللاحقة في المرضى المتعافين بشكل كبير، بدءًا من الفطريات السوداء القاتلة أو فطر الغشاء المخاطي، ثم الفطريات البيضاء والفطريات الصفراء، ووفقًا للتقارير الإخبارية الأخيرة، أبلغ مستشفى في غازي آباد بالهند عن أول حالة إصابة بفيروس الهربس البسيط، وتم العثور على فيروس الهربس في أنف المريض، في هذ التقرير، سنتناول فيروس الهربس البسيط وارتباطه بـ فيروس كورونا، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

ما هي عدوى فيروس الهربس البسيط وما عوامل الخطر؟

فيروس الهربس البسيط هو نوع من الفيروسات معروف بأنه يسبب عدوى تسمى عدوى فيروس الهربس وهو من بين أكثر أنواع العدوى المعدية والأكثر انتشارًا عند البشر.

وتشير إحدى الدراسات إلى أنه من بين أكثر من 80 فيروسًا من فيروس الهربس، من المعروف أن ثمانية منها تصيب البشر وتتسبب في مضاعفات خطيرة، لا سيما في الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.



فيروس الهربس البسيط

أما عوامل الخطر الرئيسية التى قد تفضى إلى الإصابة بفيروس الهربس الشخص فأبرزها مشاركة مياه الشرب أو مستحضرات التجميل أو ملامسة الفم للفم، وتشمل عوامل الخطر الأخرى مشاركة شفرات الحلاقة، وقضم الأظافر (خاصة عند الأطفال)، وحالات نقص المناعة.

أسباب الإصابة بفيروس الهربس البسيط

- الاتصال الجنسي بدون حماية.

- الاتصال الفموى مثل التقبيل أو لمس تقرحات الفم أو الأسطح حول الفم.

- الاتصال الفموي بالأعضاء التناسلية، ومشاركة شفرات الحلاقة أو مرطب الشفاه.



فيروس الهربس البسيط

أعراض الإصابة بفيروس الهربس البسيط

- تقرحات في الفم والأعضاء التناسلية.

- ألم أثناء التبول.

- ألم وحكة وإفرازات من العين إذا انتشرت العدوى إلى هذا الجزء من الجسم.

- قلة الشهية حمى وصداع إرهاق تضخم الغدد الليمفاوية.



فيروس الهربس البسيط

مضاعفات عدوى فيروس الهربس البسيط

- فيروس نقص المناعة البشرية، خاصة عندما تكون العدوى شديدة ومتكررة.

- التهاب الدماغ.

- التهاب القرنية.