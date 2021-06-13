إعطاء 40 ألف جرعة لقاح كورونا بـ"ماراثون التطعيم" في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى أكثر من 40 ألف شخص جرعة أولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا في إطار حملة نظمت خلال عطلة نهاية الأسبوع في لبنان لاحتواء انتشار الفيروس.

وعمل نحو 50 مركزاً السبت والأحد في جميع المحافظات اللبنانية على تلقيح المواطنين الذين يبلغون 50 عاماً وما فوق ولم يسبق لهم أن أخذوا جرعة أولى من قبل.

كما دعي الأشخاص من أصحاب الهمم فوق سن 16 عاماً لتلقي اللقاح.

وحتى الساعة السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي تم إعطاء 22.696 جرعة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية على موفع "تويتر"، إضافة إلى 19.089 جرعة أعطيت الجمعة.

ووصف فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي المخصص لكورونا المبادرة بأنها: "ناجحة بكل المعايير".

والحملة التي أطلق عليها اسم "ماراثون فايزر" هي الأحدث ضمن سلسلة من حملات التلقيح التي تنظم خلال عطلات نهاية الأسبوع بلبنان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة أكثر من 542 ألف إصابة بالفيروس و7.700 وفاة منذ العام الماضي.

أما نسبة الإصابات التي تسجل حالياً فهي الأدنى منذ شهور.

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، تلقى نحو 927 ألف شخص جرعة أولى من اللقاح منذ بدء حملة التلقيح في فبراير/شباط.