صحة ورشاقة

تحذير.. هذه الأحلام قد تتسبب بتدهور الصحة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

النوم

قال طبيب الأعصاب الروسي دينيس زاخاروف، إن بعض الأحلام هي مؤشر على تدهور الصحة.

وأوضح زاخاروف خلال مقابلة مع موقع “ميديك فوروم”، إن هناك علاقة معينة بين الأحلام والمشاكل العقلية. وأشار الطبيب إلى أنه إن كان الشخص يرى أحلاما مثيرة كثيرًا فهذا، يمكن أن يشير إلى تدهور في الصحة العقلية.

وقال زاخاروف: “أولئك الذين يعانون من العصاب نومهم مضطرب، وغالبًا ما يرون أحلامًا، بما في ذلك الأحلام الملونة”.
بالطبع، لا يجب النظر إلى الأحلام كمؤشر على المشاكل فيرى معظم الناس الأحلام. لكن، كما أوضح طبيب الأعصاب، لا ينبغي أن تسبب مشاعر ثقيلة. إذا بدأ الشخص برؤية الكوابيس المؤلمة، فقد يشير ذلك إلى تدهور معين. وعندما تصبح الأحلام المزعجة والمنهكة عاطفياً أكثر تكرارًا، يجب استشارة طبيب أعصاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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