كيف يؤثر تناول المياه الغازية على جهازك المناعى؟

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القاهرة - سامية سيد - المشروبات الغازية قد تسبب زيادة الوزن بل وتضر أيضاً بصحة القلب والعظام وأجهزة الجسم، خاصة إذا تناولتها بكثرة وبشكل يومي، ويمكن للصودا أيضًا أن تدمر جهازك المناعي وتجعلك عرضة للإصابة بالعدوى، وفي هذا التقرير نتعرف على تأثير شرب المياه الغازية على جهاز المناعة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر شرب المياه الغازية على جهاز المناعة؟

تتكون الصودا بشكل أساسي من السكر، والذي يُعرف عنه أنه يضعف جهاز المناعة، وهذا يمكن أن يعيق الطريقة التي يحارب بها جسمك المرض، وفيما يلي خمس طرق يمكن للصودا عن طريقها أن تعيق نظام المناعة لديك.

الصودا تغذي البكتيريا الضارة فى جسمك

يحتوي 350 مل فقط من الصودا على حوالي 39 جرامًا من السكر، وهو مضيف للعديد من المشكلات الصحية عند تناولها بكميات زائدة، يعمل السكر كأرض خصبة للبكتيريا والفيروسات ويساعدها على الانتشار بسهولة في جميع أنحاء الجسم، يقوم السكر أيضًا بقمع جهاز المناعة.

تزيد من من خطر إصابتك بالعدوى

هذا ينطبق على الجميع، ولكن ينطبق بشكل أكبر على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، كما يؤثر السكر الموجود في الصودا على خلايا الدم البيضاء بجهاز المناعة، والتي تعد مهمة لمحاربة العدوى وتسمى خلايا الدم البيضاء خلايا الدم القاتلة، وبالتالي ، فمن الأفضل أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لا يستهلكون الصودا.

تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى

يمكن أن يؤدي شرب الصودا بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، ويمكن أن يؤدي شرب المشروبات المحلاة بالسكر بشكل روتيني إلى تقليل حساسية الإنسان للأنسولين، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بصرف النظر عن خفض الصودا ، يمكن أن يساعد تقليل الدهون المشبعة أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

تزيد الالتهاب في الجسم

يمكن أن تسبب الصودا في حدوث التهاب في الجسم، والذي لا يعيق الجهاز المناعي فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة، وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون الصودا بانتظام مقابل أولئك الذين يشربون الحليب أو الماء فقط لديهم مستويات أعلى من حمض اليوريك ، والتي يمكن أن تعزز الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

تزيد خطر الإصابة بالسمنة

يمكن أن يكون لزيادة الوزن تأثير سلبي على جهاز المناعة وشرب الصودا بانتظام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، تقدم المشروبات الغازية سعرات حرارية فارغة ، مما يعني أنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية،السعرات الحرارية في الصودا تفعل العكس تمامًا فهي تسبب الضرر من انخفاض إنتاج السيتوكين إلى وظيفة الخلايا الليمفاوية المتغيرة، يمكن أن تؤثر السمنة على جهاز المناعة بطرق مختلفة.