شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب سريرية فى الهند لتقييم فعالية أحد أدوية النقرس لعلاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم استخدام واختبار العديد من الأدوية المعاد طرحها على مرضى كورونا، حيث يُنظر الآن في الهند إلى الكولشيسين، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج النقرس وأمراض الروماتيزم، على أنه علاج محتمل لـ أعراض فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع" thehealthsite"، فسوف يجري مجلس البحوث العلمية والصناعية (CSIR) وشركة Laxai Life Sciences Pvt Ltd ومقرها حيدر أباد تجربة سريرية ثنائية المرحلة من المرحلة الثانية لتقييم سلامة وفعالية عقار كولشيسين لعلاج أعراض كورونا، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية من قبل المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI).



عقار النقرس

ويعتقد الخبراء في مجلس البحوث العلمية والصناعية بالهند أن الكولشيسين بمستوى الرعاية سيكون تدخلاً علاجيًا مهمًا لمرضى كورونا المصابين بأمراض قلبية مشتركة وأيضًا لتقليل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، مما يؤدي إلى تعافي أسرع، وتعد الهند هي واحدة من أكبر منتجي هذا الدواء.

وسيشارك معهد CSIR-Indian للتكنولوجيا الكيميائية (IICT) وحيدر أباد ومعهد CSIR-Indian للطب التكاملي (IIIM) ، في هذه التجربة السريرية المهمة.

ووفقًا للدكتور Ram Upadhayay ، الرئيس التنفيذي لشركة Laxai ، فإن تسجيل المرضى للتجربة قد بدأ بالفعل في مواقع متعددة في جميع أنحاء الهند ومن المرجح أن يكتمل في الأسابيع 8-10 المقبلة.

ووجدت الدراسات السريرية الحديثة أن الكولشيسين مرتبط بانخفاض كبير في معدلات التهاب التامور المتكرر ومتلازمة ما بعد بضع التامور والرجفان الأذيني.