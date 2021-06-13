"الصحة السعودية": نقترب من 16 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تتراوح في عدد محدود.

وأشار إلى أن الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.



وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً، حيث تلقى نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا.

وأشاد بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة.

وأوضح أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية يكمن في تحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل، وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة، مبيناً أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة تسجيل 1017 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 465797 حالة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في السعودية وصل إلى 448093، بإضافة 1133 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7572 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.