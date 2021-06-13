السعودية: التطعيم ضد كورونا شرط دخول المنشآت التجارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة التجارة السعودية أنه لن يتم السماح بدخول غير المحصنين بلقاح كورونا للمنشآت التجارية والمراكز والمولات اعتباراً من 1 أغسطس/آب 2021.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة: "يشترط أن يكون المتسوق حينها (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافٍ) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمرياً أو صحياً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن الالتزام كان عالياً خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظاً، وهو ما أسهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق.

وجدد المتحدث الرسمي للوزارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

ووزعت السعودية 15.7 مليون جرعة لقاح حتى الآن في مراكز التطعيم، التي يتجاوز عددها 590 مركزاً.