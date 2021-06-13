حاربوا السمنة بممارسة الـ"تاي تشي".. رياضة الجسد والروح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيادة الوزن، خاصة بعد سن معينة، أمر سهل للغاية، وخسارته تعد تحديا يمكن تحقيقه بجهد كبير.

ولكن بفضل بعض الأنشطة الرياضية مثل الـ"تاي تشي"، وهي ممارسة صينية قديمة تجمع بين فنون الدفاع عن النفس والتأمل، يمكن التخلص من الوزن الزائد.

فاعلية ممارسة الـ"تاي تشي" في خسارة الوزن خاصة عند منطقة الخصر، أكدتها دراسة أجراها فريق من الباحثين من جامعة هونج كونج، شملت أكثر من 500 بالغ تزيد أعمارهم على 50 عاما يعانون من السمنة المركزية، أي مع تركيز الدهون بشكل أساسي على البطن.

وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، شكل من أشكال زيادة الوزن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور متلازمة التمثيل الغذائي، وبالتالي بشكل عام مع تدهور الحالة الصحية.





ولذلك، قرر باحثو هونج كونج تقييم فاعلية التخسيس خلال ممارسة رياضة "تاي تشي" في هذه المجموعة من الأشخاص، وهي ممارسة شائعة مناسبة بشكل خاص لكبار السن الذين يعانون من مشاكل في الحركة والذين يصعب عليهم القيام بالتمارين الرياضية بصورة منتظمة، وذلك يرجع لاعتمادها على القيام بحركات بسيطة وبطيئة، مرنة وثابتة.

تم تقسيم المتطوعين الذين شاركوا في البحث إلى 3 مجموعات، واحدة أجرت دورة تاي تشي لمدة ساعة واحدة، 3 مرات في الأسبوع لمدة 3 أشهر، ومجموعة ثانية اتبعت نظام تدريب مخصص للمشي السريع وتقوية العضلات، أما المجموعة الـ3، لم تؤدِ أي تمارين معينة أثناء الدراسة.





ثم قيس محيط البطن لجميع المشاركين والمعايير الأخرى المتعلقة بصحة عملية التمثيل الغذائي، قبل بدء التجربة.

وفي نهاية 3 أشهر من التدريب، أظهر كل من المشاركين الذين اتبعوا دروس تاي تشي وتلك المجموعة التي مارست أشكالًا أكثر تقليدية من التدريب انخفاضاً كبيراً في محيط البطن ووزن الجسم، مصحوباً بتحسن ملحوظ أيضاً في مستويات الكولسترول HDL (الكولسترول الجيد الذي يقي من مشاكل القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي).

ومن أبرز ما ورد في الدراسة هو عدم التزام المشاركين بأي قيود غذائية، مما يؤكد أن التاي تشي والتمارين الرياضية هما العاملان الأساسيان لخسارة الدهون حول الخصر.

أما بالنسبة للمجموعة الأخيرة التي لم تتبع أي نشاط رياضي، فلم تظهر عليها أي اختلافات أثناء الدراسة.

و"تاي تشي" هي إحدى الرياضات الصينية الروحية التي تطورت من الفنون القتالية القديمة في آسيا.





و نشأت ممارسة الـ "تاي تشي Tai chi" في الصين، كفن عسكري دفاعي قديم مشابه لملاكمة الظل (Shadow Boxing) وهو فن حربي قتالي قديم مشهور في الثقافة الصينية ويعود إلى ما يزيد عن 2000 عام، وأصبح فناً شعبياً شائعاً يسمح بتقوية العضلات وزيادة ليونة المفاصل وتخفيف الضغط، وأيضاً التغلب على السمنة والوزن الزائد.

وتعتمد رياضة "تاي تشي" على أداء حركات باسترخاء وانسيابية مع تنظيم التنفس والفكر، كما توصلت الدراسات إلى أن "تاي تشي" تعزز التوازن وتساعد على تهدئة الألم المزمن وإزالة الضغط والتوتر، ولذلك سميت برياضة "الجسد، والروح".



