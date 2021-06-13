كورونا في ليبيا.. 297 إصابة جديدة و3 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 297 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 232 شخصا، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

أردوغان يرسل "فيروس كورونا" إلى ليبيا



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 151 إصابة و192 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 189 ألفًا و59 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و232 حالة نشطة، ووفاة 3161 شخصًا.





وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.



وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.