صحة ورشاقة

كورونا والسمنة.. البدناء أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ، أن المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد-19" ومضاعفاته الشديدة.

وشددت الوزارة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.


ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" إنفوجراف للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، موضحة أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض.


وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو "متوسط إلى شديد" وارتفاع ضغط الدم، كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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