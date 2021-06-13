نتنياهو متوعدا حكومة بينيت: سنسقطها في أقرب وقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حكومته، الأحد، قائلا إن حكومته "حولت إسرائيل إلى قوة عملاقة".

وأمام جلسة عاصفة للكنيست لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أضاف نتنياهو أنه "تصدينا بشدة لمحاولة إيران الحصول على سلاح نووي، كما عقدنا اتفاقيات سلام تاريخية مع دول الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وتابع أن "اتفاقيات السلام حققت مبدأ السلام مقابل السلام وهو إنجاز لم يكن سهلا".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي دفاعه عن حكومته، قائلا إنه "منعنا إيران من التموضع عسكريا في سوريا عبر هجمات جوية، كما دمرنا الأنفاق التي بنتها حماس خلال السنوات الماضية بقطاع غزة وحققنا إنجازات أمنية كبيرة".

واستطرد:" نفذنا عمليات جريئة في عمق إيران وإنجازاتنا حولت إسرائيل إلى دولة صاعدة، كما رفضنا طلب الولايات المتحدة بأن أبقي على خلافاتنا حول برنامج إيران النووي في الغرف المغلقة".

وأكد نتنياهو أن حكومته "ستكون بصفوف المعارضة حتى نسقط هذه الحكومة ونعود إلى الحكم"، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة "لن تستطيع المصادقة على أي عمليات حقيقية داخل إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي".

وقال إن :"التحدي الآخر أمامنا هو منع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيراً إلى أنه "رفض طلبا للإدارة الأمريكية بتجميد الاستيطان".



وأضاف "لقد عدت مرتين من المعارضة وكل مرة نعود نصلح أخطاء الحكومات السابقة"، مؤكدا أنه "سنعود بأقرب وقت ممكن إلى السلطة".

واتهم نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفتالي بينيت بسرقة أصوات اليمين، قائلا "ستتم محاسبته بالانتخابات فالجمهور لا ينسى".

وقال "سأهزم أي شخص إذا أجريت انتخابات مباشرة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية".

وتوعد نتنياهو الحكومة الجديدة برئاسة بينيت، وقال "سنقف أمامها وسنسقطها في أسرع وقت مما يتوقع الكثيرون".

وقبل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، فرضت حالة من الفوضى نفسها على الكنيست الإسرائيلي.

ووسط حالة من الشد والجذب، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بينيت" الشكر لبنيامين نتنياهو على سنوات خدمته رئيسا للحكومة والتي وصلت إلى 12 عاما.

لكن نواب الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو قاطعت بينيت خلال حديثه، واصفة إياه بـ"الكذاب".

ولم تمر دقائق على بدء الجسلة حتى تم طرد رئيس حزب "اليهودية الصهيونية" اليميني بتسلئيل شموتريتش من قاعة الكنيست.