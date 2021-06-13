شكرا لقرائتكم خبر عن تفشى مرض جدرى القرود والسل المقاوم للأدوية فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن هناك تفشيًا مستمرًا لفيروس جدري القرود وشكل من السل المقاوم للأدوية في المملكة المتحدة، موضحًا أنه قد تفشي مرض جدري القردة في ويلز، بينما تفشي مرض السل في إنجلترا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Essexlive البريطاني.



جدري القرود

أصدر وزير الصحة البريطاني هذا الإعلان أثناء استجوابه بشأن مزاعم أدلى بها دومينيك كامينجز سابقًا أمام لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية ولجنة العلوم والتكنولوجيا، وأخبر اللجنة أنه يتعين على الحكومات التعامل مع حالات تفشي المرض طوال الوقت".

أضافت البروفيسور إيزابيل أوليفر، مدير خدمة العدوى الوطنية، الصحة العامة في إنجلترا: "تعمل هيئة الصحة العامة في إنجلترا مع زملائها في هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS على إدارة حالة مرض السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع في إنجلترا، حيث تم إبلاغ المخالطين الوثيقين بالفرد واتخذت جميع الإجراءات الصحية العامة اللازمة لمنع انتقال هذه العدوى فى المستقبل، مشيرة إلى إن الخطر على عامة الناس منخفض للغاية."

ما هو جدرى القرود؟

يقول موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS على الإنترنت: "لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة"، وأنه "عادة ما يكون مرضًا خفيفًا يتحسن من تلقاء نفسه دون علاج".

ومع ذلك، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أيضًا "إنه عندما تكون هناك حالة، فإن المهنيين الصحيين سوف يهدفون إلى الاتصال بأي شخص كان على اتصال وثيق مع الشخص المصاب".

أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "جدري القرود مرض نادر ناجم عن الإصابة بفيروس جدري القرود، كانت معظم الحالات في أفريقيا، موضحة، إن خطر الإصابة بجدرى القرود في المملكة المتحدة منخفض للغاية.

وعادة ما يكون مرضًا خفيفًا يتحسن من تلقاء نفسه دون علاج، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بأعراض أكثر خطورة، لذلك تتم رعاية مرضى جدري القرود في المملكة المتحدة في المستشفيات المتخصصة.

أعراض جدرى القرود:

درجة حرارة عالية، صداع بالراس، وآلام بالعضلات، وآلام بالظهر، وتورم الغدد، وقشعريرة، وإنهاك.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "عادة ما يبدأ الطفح الجلدي بعد يوم إلى 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى، تبدأ البقع غالبًا على الوجه قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، أثناء المرض، يتغير الطفح الجلدي من نتوءات حمراء بارزة إلى بقع مملوءة بالسوائل، في النهاية تشكل البقع قشور تسقط لاحقًا".

ما هو مرض السل؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن مرض السل هو "عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق استنشاق قطرات صغيرة من سعال أو عطس شخص مصاب".

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS: "إنه يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، لكنه يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك البطن والغدد والعظام والجهاز العصبي"، موضحًا إن السل هو حالة خطيرة محتملة، ولكن يمكن علاجه إذا تم علاجه بالمضادات الحيوية المناسبة."

تشمل الأعراض النموذجية لمرض السل ما يلي:

سعال مستمر يستمر لأكثر من 3 أسابيع ويخرج منه عادة بلغم قد يكون مصحوبًا بالدم، فقدان الوزن، تعرق ليلي، درجة حرارة عالية، التعب والإرهاق، فقدان الشهية، تورم في الرقبة

قالت NHS: "يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان لديك سعال استمر لأكثر من 3 أسابيع أو إذا كنت تسعل دمًا".