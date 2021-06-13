لهذا السبب لا يجب دمج البطاطس مع البندورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 4:44 مساءً

حذر موقع “سوهو” الصيني من دمج البطاطس المقلية مع البندورة، لصعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة، فضلا عن إحداث اضطراب في الجهاز الهضمي.

وأشار الموقع إلى وفرة النشا والبروتين في البطاطس، مما يحسن عملية الهضم. كما تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم.

كما تساعد البطاطس في التخلص من السموم في الجسم، بالنسبة للنساء، فهي مفيدة في الحفاظ على الجمال والشباب لوجود الألياف فيها.

وينصح الخبراء بعدم تناول البطاطس المقلية لأن المحتوي الخالي من الدهون يكاد يكون معدوما بعد القلي في الزيت، ولكن يمكن تناولها مسلوقة أو مشوية.

يشار إلى أن العلماء حذروا من الآثار السلبية لمادة الأكريلاميد، التي تتكون نتيجة للطهي أو القلي لفترة طويلة على درجات حرارة عالية، خاصة وأنها مادة مسرطنة.