شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تكشف عن أفضل وقت لتناول القهوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، لماذا لا ينصح بتناول القهوة قبل تناول الطعام أو بعده مباشرة.

وأشارت الخبيرة بحسب وكالة “سبوتنيك”، إلى أن شرب القهوة مع وجبة الفطور، ليست عادة صحية، لأن القهوة تمنع امتصاص المواد المغذية المفيدة للجسم الموجودة في الطعام الذي نتناوله.

وأضافت: “لا أنصح مرضاي بتناول القهوة على معدة فارغة، أو بعد تناول الطعام مباشرة. لأن القهوة تسبب خللا في عملية امتصاص معادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، الضرورية والأساسية لصحة الرجال والنساء على حد سواء”.

وأوضحت أن الوقت المثالي لشرب القهوة هو الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية، حيث في هذه الحالة ستعمل جميع الخصائص المفيدة للقهوة ، ويبقى التوازن المعدني في الجسم مستقرا.

وأضافت: “يفضل تناول القهوة في الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية كنوع من الطقوس اليومية، التي يجب أن تكون على الأقل قبل نصف ساعة من تناول الطعام، أو بعد مضي ساعة على الأقل بعد تناوله”.