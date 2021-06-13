شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: مزيج من لقاحى أسترازينيكا وفايزر يحقق استجابة مناعية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع نيوز ميديكال لايف ساينز، دراسة ألمانية جديدة تؤكد أن خلط مزيج من لقاحات كورونا من أسترازينيكا AstraZeneca وفايزرPfizer فايزر BioNTech يزيد الناحية المناعية على عند تناول جرعتين من اللقاحين.

وقال الموقع، إنه بقيادة باحثين ألمان، تُظهر الدراسة أن تناول الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا AstraZeneca والثانية مع Pfizerلقاح فايزر BioNTech، يؤدى إلى زيادة فاعلية اللقاح ويحقق استجابة مناعية مرتفعة، وتحييد ضد متغيرات فيروس كورونا.



استرازينيكا

وأضاف الموقع، يحتوى كل من المتغيرات P.1 و B.1.351على طفرات تسمح لهما بالتهرب من المناعة التي يسببها اللقاح، ما يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا، والإصابة بمرض شديد أو الوفاة، ردًا على ذلك، كانت هناك مناقشات بين مطوري اللقاحات لإنشاء جرعات معززة ضد المتغيرات.

وأضاف الموقع، تشير النتائج إلى أن خلط جرعات اللقاح ومطابقتها قد يكون كافيًا لتعزيز جهاز المناعة ضد المتغيرات المختلفة المثيرة للقلق.

وقال الموقع، استخدم الباحثون مجموعة دراسة لتقييم الاستجابات المناعية للجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا AstraZeneca قبل وبعد 3 أسابيع من اختيار جرعة ثانية مع نفس اللقاح أو جرعة لقاح فايزر Pfizer BioNTech.

واكد الموقع، أن حوالي 129 شخصًا تلقوا أول جرعة من لقاح أسترازينيكا AstraZeneca لم يصابوا أبدًا بفيروس كورونا من بين هذه المجموعة، تم اختار 32 من نفس المعزز، واختار 55 من معزز فايزر Pfizer / BioNTech

وأوضح، أنه كان لدى كلتا المجموعتين مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد بروتين سبايك قبل تلقي جرعتهم الثانية، حيث تحقق استجابة أكبر للأجسام المضادة مع مجموعة فايزر وأسترازينيكا AstraZeneca / Pfizer / BioNTech، حيث أدى الحصول على لقاح Pfizer / BioNTech كجرعة ثانية إلى زيادة كبيرة في مستويات الأجسام المضادة بمقدار 11.5 ضعفًا مقارنة بزيادة قدرها 2.9 ضعفًا لوحظت في الأشخاص الذين تلقوا لقاح AstraZenecaفقط، كما لوحظت زيادات مماثلة في مستويات الأجسام المضادة، ما يشير إلى استجابة مناعية نتيجة مزج اللقاحات أفضل من الجرعات المتطابقة، وأدى إلى زيادة نشاط التحييد ضد متغيرات كورونا.

نظر الباحثون بعد ذلك في فعالية التحييد ضد كورونا، والمتغيرات الحديثة المثيرة للقلق، بما في ذلك المتغيرات الجديدة، من بين 81 من أصل 88 مشاركًا.

بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من جرعة اللقاح الثانية، لاحظ الباحثون زيادات في عيارات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة ووهان في كلا المجموعتين، حيث أظهرت مجموعة المطابقة المختلطة أعلى عيار معادل.

أدى الحصول على جرعة ثانية من لقاح فايزر Pfizer / BioNTech إلى زيادة تحييد الأجسام المضادة ضد جميع المتغيرات المثيرة للقلق، حصلت مجموعة أسترازينيكا AstraZeneca- Pfizer BioNTech على أعلى استجابة معادلة لسلالة ووهان، تليها المجموعة المتحورة B.1.1.7.



دراسة المانية

تشير النتائج إلى أن خلط الطلقات المعززة يؤدي إلى استجابة مناعية أكثر أهمية ضد متغيرات كورونا، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوصف الاستجابات المناعية بشكل أكبر، قد يساعد أيضًا في فهم المدة التي تستغرقها مناعة اللقاح وما إذا كانت الجرعات المختلطة توفر استجابة مناعية أكثر قوة بمرور الوقت.

في ثلاث دراسات حديثة، وجد الباحثون أن اتباع جرعة واحدة من اللقاح الذي تصنعه AstraZeneca بجرعة من لقاح Pfizer-BioNTech ينتج استجابات مناعية قوية، كما تم قياسها بواسطة اختبارات الدم، تشير دراستان إلى أن استجابة اللقاح المختلطة ستكون على الأقل وقائية مثل جرعتين من منتج Pfizer-BioNTech ، أحد أكثر لقاحات كورونا فاعلية.

تم اختبار عدد قليل فقط من تركيبات اللقاح المحتملة. ولكن إذا ثبت أن خلط اللقاحات آمن وفعال، فقد يؤدي إلى تسريع الجهود المبذولة لحماية مليارات البشر يقول كريستوبال بيلدا إنييستا، أخصائي الأبحاث السريرية في معهد كارلوس الثالث الصحي: "هذا الاحتمال يفتح آفاقًا جديدة للعديد من البلدان"، يمكن للحكومات، على سبيل المثال، أن توزع على الفور جرعات جديدة دون القلق بشأن تخصيص جرعات ثانية من لقاحات معينة لإعطاء الناس بعد أسابيع أو أشهر.