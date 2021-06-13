شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بوخز أو تنميل اليدين والقدمين.. منها قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بوخز في اليدين والقدمين من حين لآخر من الأمور الطبيعية التي قد تحدث للكثيرين ولكن إذا لم يختفي هذا الإحساس بالوخز والتنميل - أو ظهر بشكل متكرر - فمن الجيد التحدث مع طبيبك ومعرفة المزيد عن الأسباب المحتملة لهذا الأمر، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بوخز أو تنميل اليدين والقدمين، وفقاً لموقع " everlywell".

الأسباب الشائعة لوخز وتنميل اليدين والقدميننقص فيتامينات ب

تلعب فيتامينات ب مثل B6 و B12 دورًا مهمًا في وظيفة الأعصاب الصحية، لذلك قد لا يكون من المفاجئ معرفة أن النقص في هذه العناصر الغذائية الرئيسية قد يؤدي إلى وخز في اليدين والقدمين - وهي علامة تحذير مبكرة من تلف الأعصاب المحتمل.

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قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية، أو خمولها، هو نوع من أمراض الغدة الدرقية التي تنطوي على مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية، نظرًا لأن الغدة الدرقية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العديد من العمليات المهمة في الجسم (مثل التمثيل الغذائي) ، يمكن أن تؤدي الغدة الدرقية غير النشطة إلى عدد من الأعراض المختلفة - بما في ذلك الإحساس بوخز في اليدين والقدمين أو أجزاء أخرى من الجسم، قد يحدث أيضًا تنميل أو إحساس مؤلم بـ "الوخز بالإبر".

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية أيضًا من زيادة الوزن والتعب وعدم تحمل البرد وفقدان الشعر والاكتئاب أو أعراض أخرى.

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متلازمة النفق الرسغي

تحتوي ذراعيك وساقيك على العديد من الأعصاب التي تتحكم في الحركة والإحساس، يمر أحد هذه الأعصاب ، المعروف باسم العصب المتوسط ​​، من ساعدك إلى معصمك تسمى المساحة التي يمر بها العصب النفق الرسغي. هذا الممر ضيق للغاية وليس له مجال للتوسع.

إذا كان النفق الرسغي يضيق أو تتضخم الأنسجة، يمكن أن يضغط على العصب المتوسط ​​- مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم متلازمة النفق الرسغي، قد تشعر بألم أو تنميل أو وخز في كلتا يديك.

تُعد حركة اليد المتكررة سببًا شائعًا لمتلازمة النفق الرسغي ، ولكن يمكن أيضًا أن تحدث بسبب:

-الحمل

-السكري

-التهاب المفاصل

-اضطرابات الغدة الدرقية

-السكري

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تطور اعتلال الأعصاب السكري، وهي حالة تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 2 شخص مصاب بداء السكري.

يتسبب الاعتلال العصبي السكري في تلف الأعصاب في اليدين والقدمين، وغالبًا ما يكون الإحساس بالوخز هو أول علامة على هذه الحالة لذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري وحدثت إحساسًا بالوخز (أو خدرًا أو ألمًا)، فأبلغ طبيبك في أقرب وقت ممكن ؛ قد يوصون بخطوات يمكنك اتخاذها لإبطاء تقدم الاعتلال العصبي السكري.

متلازمة جيلان باريه

متلازمة غيلان باريه هي اضطراب نادر يسبب تلف الأعصاب. إذا كان لديك هذا المرض ، فإن جهازك المناعي يهاجم الأعصاب السليمة بمرور الوقت ، يدمر جهازك المناعي الغطاء الواقي للأعصاب، مما يعني أن أعصابك قد تواجه مشكلة في إرسال واستقبال الإشارات.

غالبًا ما يُبلغ الأشخاص المصابون بمتلازمة جيلان باريه عن ضعف أو تنميل أو وخز، تبدأ هذه الأعراض في اليدين والقدمين ولكن بدون رعاية طبية يمكن أن تنتشر بسرعة.

الباحثون غير متأكدين من أسباب متلازمة جيلان باريه، لكنها تميل إلى الظهور بعد الإصابة بعدوى مثل التهاب الشعب الهوائية أو أنفلونزا المعدة لذلك إذا شعرت بالوخز بعد مرضك ، فمن الجيد أن تسعى للحصول على رعاية طبية على الفور.