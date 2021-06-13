أسباب تشنج الرجل اليسرى للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - حدوث الألم أو التشنج أو الشد العضلي في الساق من أكثر المشكلات والعلامات التي تصاحب فترة الحمل خاصة في الثلث الأخير، وهي تقلصات عضلية لا إرادية تؤلم وتصيب الفخذ أو الساق أو القدم، وغالباً ما تحدث ليلاً بعد مجهود وتعب ساعات النهار، وتسبب إزعاجاً شديداً وعدم القدرة على النوم، وكثيراً ما تكون في القدم اليسرى...عن الأسباب وطرق العلاج يحدثنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والولادة.

أما التشنج فيمكن أن يكون لحظيّاً لكنه مؤلم جدّاً، وتزيد تلك التشنجات في فترة الليل تحديداً وفي أثناء النوم؛ ما يجعل النوم صعب المنال والأرق رفيقاً

الأوجاع التي تشعر بها الحامل في ساقيها خلال فترة الحمل؛ عبارة عن ألم مفاجئ ولا إرادي، وخصوصاً في الجزء الخلفي من الساق

الحصول على مقدار كافٍ من عنصر الكالسيوم؛ حيث تشير الأبحاث إلى أن تقليل مستويات الكالسيوم في الدم في أثناء الحمل قد يسهم في الإصابة بتشنجات الساق

تناول الماء والسوائل بانتظام قد يساعد على الحفاظ على العضلات رطبة؛ ما يمنع من حدوث تشنجات

تناول المكملات الغذائية الغنية بالماغنسيوم يساعد أيضاً على الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل

مع الحرص على استقامة الظهر ودفع الوركين إلى الأمام، وتجنب استدارة قدميك للداخل أو الخارج

يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل ، وبالاستمرار في هذه التمارين مدة 30 ثانية يوميا

نقص شرب الماء، وشعور الجسم بالجفاف، عامة حدوث التشنجات لا يعبر عن مشكلة خطيرة، عرض غير مُقلق لا يؤثر في صحة الحمل

انخفاض الدورة الدموية في الساقين؛ نتيجة لضغط الجنين على الأوعية الدموية، أو بسبب نقص الكالسيوم أو الماغنيسيوم

نتيجة لكِبر حجم الجنين داخل الرحم؛ يضغط ذلك على الأوردة ويبطئ من تدفق الدم، فتنتفخ قصبة القدم، وفي بعض الأحيان تظهر الدوالي

وهذا يعمل على أن تزداد البلازما والسوائل في الجسم فترتخي أوردة الجسم، وأوردة القدمين بالذات؛ فيُسبب ذلك ركوداً للدم بها

وربما نتيجة التغيرات الدورة الدموية التي تحدث بفعل هرمون الحمل، ما يؤدي إلى ارتفاع في كمية ضخ الدم وانخفاض في ضغط الدم

عند تعرض الحامل للإجهاد دون أخذ القسط الكافي من الراحة يؤدي ذلك إلى إصابتها بآلام في ساقيها

يُشكل نمو الجنين ضغطاً على الحوض من الداخل، وبالتالي يحجز السوائل في منطقة الرجل فيُسبب آلام الساقين

قد يكون السبب واحداً أو أكثر مثل التعب والإرهاق الناتج عن الوزن وثقل الحمل، ومن ثَمة الضغط على بعض الأعصاب في الساقين

لا يُعرف السبب الرئيسي للإصابة بالتنميل عند 30% من المصابات به، قد يكون مرض السكري يُمثل نحو 30% من الحالات التي تشعر بالتنميل في الجسم

كما ان ثلثي الأشخاص المصابين بالسكري يُعانون من تنميل في القدمين، وتتراوح قوة الألم فيها من البسيطة إلى الحادة

وهناك الحامل التي تعاني من اضطرابات في الكلى أو أمراض الكبد أو تلف الأوعية الدموية أو اضطرابات في الأنسجة

أو الالتهابات المزمنة، أو الاختلال الهرموني، أو السرطان، أو الأورام الحميدة التي تؤثر في الأعصاب

نقص الفيتامينات مثل فيتامين "ه" و"ب6" و"ب12" و"ب1"، وهي فيتامينات ضرورية للأعصاب

وفي بعض الحالات، وجود كميّة كبيرة من الفيتامين "ب6" يُسبب الشعور بالوخز في اليدين والقدمين

التعرّض للمواد الكيميائية: كالتعرض لمواد مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق، والمواد الكيميائية الصناعيّة، وبعض الأدوية التي تُستخدم في العلاج الكيميائي، وبعض الأدوية المضادّة للفيروسات والمضادات الحيوية

حامل تعاني من أمراض المناعة الذاتية: مثل أمراض الذئبة الحمراء، والتهاب المفاصل الروماتيدي