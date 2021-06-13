أسباب تشنج الرجل اليسرى للحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - حدوث الألم أو التشنج أو الشد العضلي في الساق من أكثر المشكلات والعلامات التي تصاحب فترة الحمل خاصة في الثلث الأخير، وهي تقلصات عضلية لا إرادية تؤلم وتصيب الفخذ أو الساق أو القدم، وغالباً ما تحدث ليلاً بعد مجهود وتعب ساعات النهار، وتسبب إزعاجاً شديداً وعدم القدرة على النوم، وكثيراً ما تكون في القدم اليسرى...عن الأسباب وطرق العلاج يحدثنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والولادة.
الفرق بين الأوجاع والتشنجات
- الأوجاع التي تشعر بها الحامل في ساقيها خلال فترة الحمل؛ عبارة عن ألم مفاجئ ولا إرادي، وخصوصاً في الجزء الخلفي من الساق
- أما التشنج فيمكن أن يكون لحظيّاً لكنه مؤلم جدّاً، وتزيد تلك التشنجات في فترة الليل تحديداً وفي أثناء النوم؛ ما يجعل النوم صعب المنال والأرق رفيقاً
أهمية النشاط البدني
- يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل ، وبالاستمرار في هذه التمارين مدة 30 ثانية يوميا
- مع الحرص على استقامة الظهر ودفع الوركين إلى الأمام، وتجنب استدارة قدميك للداخل أو الخارج
- تناول المكملات الغذائية الغنية بالماغنسيوم يساعد أيضاً على الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل
- تناول الماء والسوائل بانتظام قد يساعد على الحفاظ على العضلات رطبة؛ ما يمنع من حدوث تشنجات
- الحصول على مقدار كافٍ من عنصر الكالسيوم؛ حيث تشير الأبحاث إلى أن تقليل مستويات الكالسيوم في الدم في أثناء الحمل قد يسهم في الإصابة بتشنجات الساق
أسباب كثيرة وراء آلام أرجل الحامل
- قد يكون السبب واحداً أو أكثر مثل التعب والإرهاق الناتج عن الوزن وثقل الحمل، ومن ثَمة الضغط على بعض الأعصاب في الساقين
- يُشكل نمو الجنين ضغطاً على الحوض من الداخل، وبالتالي يحجز السوائل في منطقة الرجل فيُسبب آلام الساقين
- عند تعرض الحامل للإجهاد دون أخذ القسط الكافي من الراحة يؤدي ذلك إلى إصابتها بآلام في ساقيها
- وربما نتيجة التغيرات الدورة الدموية التي تحدث بفعل هرمون الحمل، ما يؤدي إلى ارتفاع في كمية ضخ الدم وانخفاض في ضغط الدم
- وهذا يعمل على أن تزداد البلازما والسوائل في الجسم فترتخي أوردة الجسم، وأوردة القدمين بالذات؛ فيُسبب ذلك ركوداً للدم بها
- نتيجة لكِبر حجم الجنين داخل الرحم؛ يضغط ذلك على الأوردة ويبطئ من تدفق الدم، فتنتفخ قصبة القدم، وفي بعض الأحيان تظهر الدوالي
- انخفاض الدورة الدموية في الساقين؛ نتيجة لضغط الجنين على الأوعية الدموية، أو بسبب نقص الكالسيوم أو الماغنيسيوم
- نقص شرب الماء، وشعور الجسم بالجفاف، عامة حدوث التشنجات لا يعبر عن مشكلة خطيرة، عرض غير مُقلق لا يؤثر في صحة الحمل
أسباب تنميل الرجل اليسرى
- لا يُعرف السبب الرئيسي للإصابة بالتنميل عند 30% من المصابات به، قد يكون مرض السكري يُمثل نحو 30% من الحالات التي تشعر بالتنميل في الجسم
- كما ان ثلثي الأشخاص المصابين بالسكري يُعانون من تنميل في القدمين، وتتراوح قوة الألم فيها من البسيطة إلى الحادة
- وهناك الحامل التي تعاني من اضطرابات في الكلى أو أمراض الكبد أو تلف الأوعية الدموية أو اضطرابات في الأنسجة
- أو الالتهابات المزمنة، أو الاختلال الهرموني، أو السرطان، أو الأورام الحميدة التي تؤثر في الأعصاب
- نقص الفيتامينات مثل فيتامين "ه" و"ب6" و"ب12" و"ب1"، وهي فيتامينات ضرورية للأعصاب
- وفي بعض الحالات، وجود كميّة كبيرة من الفيتامين "ب6" يُسبب الشعور بالوخز في اليدين والقدمين
- التعرّض للمواد الكيميائية: كالتعرض لمواد مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق، والمواد الكيميائية الصناعيّة، وبعض الأدوية التي تُستخدم في العلاج الكيميائي، وبعض الأدوية المضادّة للفيروسات والمضادات الحيوية
- حامل تعاني من أمراض المناعة الذاتية: مثل أمراض الذئبة الحمراء، والتهاب المفاصل الروماتيدي
- التعرض للإصابات المختلفة من الحوادث التي تسبب الضغط العالي على الأعصاب
علاج آلام الرجل للحامل
- رفع القدمين للأعلى لمدة نحو ثلث ساعة يومياً؛ وذلك ليتدفق الدم للقلب والرئة بسهولة، ما يؤدي إلى التقليل من آلام الأرجل
- تجنب الوقوف لفترات طويلة، مع لبس حذاء مريح، وعدم النوم على الظهر ومن الأفضل النوم على أحد الجانبين ليصل الدم للرجلين
- الزيادة من شرب السوائل للحصول على القدر الكافي منها؛ لأن الجفاف قد يُعرض القدم للتورم
- التقليل من تناول الملح الذي يُسبب الاحتباس المائي في القدم، والذي يؤدي إلى الشعور بالألم فيهما
- المحافظة على الوزن من الزيادة على المعدل الطبيعي؛ لأن الزيادة في الوزن تُسبب الضغط على الركبتين والساقين
- وضع كيس به ثلج على الرجلين كل ساعة لمدة نحو ربع ساعة، كما يجب تناول الطعام الصحي مثل الحليب ومنتجاته؛ ليمد الجسم بالكالسيوم والعناصر المهمة
- المداومة على تمارين التمدد قبل النوم تساعد في منع حدوث التشنجات في أثناء النوم
- ضعي يديك على الحائط الموجود أمامك، وحركي قدمك اليمنى للأمام، واثني اليسرى لمدة 30 ثانية، هذا إلى جانب تمارين التمدد المختلفة
- الحركة مهمة جدّاً في شهور الحمل المختلفة، والنشاط البدني المنتظم يساعد في منع تشنجات الساقين، بل يساعد في التخلص من أي وزن زائد في الحمل
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أطعمة غنية بالكالسيوم..والمتغنسيوم
- ويمكنك التركيز في طعامك على الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم، مثل الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والبذور والفاصوليا
- إذا أردتِ الحفاظ على قوة عضلاتك ومنع التشنجات، فيجب تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، حتى يصل لون البول إلى اللون الشفاف
- تشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم في أثناء الحمل يسهم في تقلصات الساقين
- ابتعدي تماماً عن الأحذية ذات الكعب العالي، والأحذية الضيقة التي تضغط على الأوعية الدموية، وتعرفي كيف تختارين الحذاء المريح خلال فترة الحمل
- كل التشنجات ستتخلصين منها نهائيّاً بعد الولادة، ولتخفيف آلام الأرجل في الحمل يمكنك أن تدلّكي مكان التشنج في الرجل أو القدم بهدوء
- ارفعي أصابع قدميكِ، وادفعي كعبك للخارج، وحاولي الوقوف على أرض صلبة، وارفعي أصابع قدميكِ لتمديد عضلة الساق ووقف التشنج، وتمسكي بالجدار للحفاظ على توازنك
- تشنج الرجل اليسرى للحامل هو الأكثر شيوعاً، لكن تشنجات الرجل في الحمل بشكلٍ عام عرض جماعي ..استخدمي قربة الماء الساخن على مكان التشنج
- اطلبي مساعدة الطبيب إذا تكرر الأمر ومنعكِ من النوم ليالي كثيرة؛ فقد يكون السبب نقص الكالسيوم والماغنيسيوم، ويمكنك في تلك الحالة حل المشكلة