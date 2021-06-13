أسماء تأكدوا في معانيها قبل إطلاقها على البنات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 01:34 مساءً - قد لا يفتش بعد الآباء والإمهات قبل إطلاق اسم على مولودتهم على معنى الاسم، يجدونه رقيق اللفظ، أو قوي الوقع، أو متداولاً بكثرة، وفي هذا الموضوع، نعرض عليكم بعض الأسماء منzyadda.com والتي يشاع أن معانيها غير مستحبّة، لكن الخيار في تجنبها يعود لكم، على الأقل أن تنظروا في أمرها لتقرروا، قبل إطلاقها على مولودتكم.

ريماس

ريماس: لا أحد يتمنى أن يسمي ابنته، اسم يعني تراب القبر، وقيل إنه ظلمة القبور الموحشة، وقيل أيضاً إنه مؤخرة الغزال.

ريفال: تطلقه بعض العائلات العربية على بناتها، لكنه يعني عند اليونان المرأة السيئة.

ريتاج

ريتاج: وقعه في الأذن يبدو فخماً، لكنه يعني قفل الباب.

مي: شاع أن اسم مي يعني الغزال الصغير، لكنه في الحقيقة يطلق على أنثى القرد الصغيرة أو الخادمة المملوكة.

سوزان

سوزان: هو اسم أصبح ظاهرة، وهو أعجمي، ويرجع معناه إلى "سوزدن"، والذي يعني أن يحرق وأن يؤذي أي التي تقوم بالأذى والحرق.

فيروز: هو اسم ليس قبيحاً، وهو يعني الحجر الكريم، ولكن المشكلة أنه يطلق على المذكر، فهو اسم رجل وليس أنثى عندهم إلا أننا في اللغة العربية استخدمناه للتأنيث.

مايا

مايا: اسم انتشر في السنوات الأخيرة، ويُطلق على آلهة الربيع وذلك في الحضارة الرومانية القديمة، أما أصل الأصل فهو تسمية لاتينية، وتوجد حضارة قديمة في أمريكا اللاتينية تعرف باسم حضارة المايا.

لارا: يعرف هذا الاسم في حضارة الرومان بأنه اسم آلهة البيوت، والتي تقوم برعاية العائلات الرومانية، كما سمي به إله نهر التيبر قديماً، والذي يعد ثاني أطول نهر في دولة إيطاليا.

ريناد

رامــا: معناه إله من آلهة الهندوس، ويعتبر راما المثل الأعلى في الفروسية والفضيلة من خلال الملحمة الهندوسية. وقد شاع هذا الاسم فى إيطاليا أولا قبل القرن التاسع عشر ظناً من الإيطاليين أنه اسم مشتق من الاسم اليوناني Larissa.

ريـناد: معناه ما يسود القلب من الذنوب والمعاصي، حيث تكثر حتى تحيط بالقلب وتغشاه فيموت.

أنثى الكلب

لمار: ظن كثيرون أن معنى لمار بريق الألماس وماء الذهب؛ ولكن هذا غير صحيح نهائياً فهو اسم غير عربي، ومعناه أنثى الكلب ومذكرها دليمار.

يارا: اسم وجدت فيه العائلات العربية اسماً يقرّب الطفلة إلى القلوب، لكنه اسم غير عربي، ويعني الأكل المحترق.