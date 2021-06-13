مرضى “المياه الزرقاء” عرضة للإصابة بـ”الخرف” وضعف الإدراك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

المياه الزرقاء مجموعة من حالات العيون التي تلحق الضرر بالعصب البصري، الذي يُعد صحته ضرورية للرؤية بصورة جيدة. يحدث هذا الضرر غالبًا بسبب ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في عينيك.

كشفت دراسة حديثة وجود علاقة بين أحد أنواع الجلوكوما ”المياه الزرقاء“، والإصابة بضعف الإدراك والخرف.

وقال باحثون من جامعة فلندرز الأسترالية، إن أحد أنواع الجلوكوما المعروف باسم “ زرق التوتر الطبيعي“ (NTG) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الإدراك مثل: الخرف.

ووفقا لمجلة ”نوريدج“، اعتمدت الدراسة على فحص 248 مريضا ممن يعانون من ”زرق التوتر الطبيعي“ (NTG)، تبلغ أعمارهم 65 عاما على الأقل، بالإضافة إلى 349 مريضا يعانون من نوع آخر يُعرف بـ ”الزرق عالي التوتر“ (HTG) ومن الفئة العمرية ذاتها.

وبمقارنة نتائج الفحوصات والاستبيانات، وجد الباحثون أن 144 شخصا من المجموعة الأولى و146 آخرين من المجموعة الثانية، لديهم بوادر في ضعف الإدراك والخرف.

كما لاحظ الفريق أن ضعف الإدراك كان أكثر شيوعا بما يتعدى الضعف لدى المرضى الذين يعانون من زرق التوتر الطبيعي مقارنة بالمصابين بالزرق عالي التوتر.

ويوضح الباحثون أن نتيجة الدراسة تكشف علاقة وثيقة بين الجلوكوما وأمراض ضعف الإدراك مع تحديد ارتباط النوع ذي التوتر الطبيعي بالضعف الإدراكي، والخرف على وجه الخصوص، وذلك نتيجة تشارك هذا النوع من الجلوكوما مع مسارات التنكس العصبي ذاتها مع مرض الخرف.