بيروت - نادين محمد - كثير من الفتيات والسيدات يعانين من تكتل الدهون في بعض مناطق الجسم، وخاصةً البطن والأرداف، وإذا تحدثنا عن طريقة سريعة لإنقاذ الوزن وتنحيف البطن والأرداف؛ فإنها تعتمد على التقليل من النشويات والسكريات والمواد الدهنية غير الصحية، كالزيوت النباتية، والاعتماد على البروتينات كأفضل طريقة لتنحيف البطن والأرداف، وإذا كنتِ تشتكين من تراكم الدهون في تلكما المنطقتين وتبحثين عن رجيم للتخلص ونسف الدهون، ننصحك بمتابعة القراءة للتعرف على أفضل رجيم فعال لتنحيف البطن والأرداف.

اليوم الأول



الفطار:

شوفان محضر في حليب قليل الدسم+ قطع فواكه مقطعة+ كوب عصير جروب فروت.

ما بين الوجبات، سلطة فواكه مع القليل من شرائح اللوز والكاجو.

الغداء:

سلطة خضراء مع سلمون مدخن وقطع التوست المحمص+ مقدار صغير من الأرز الأبيض+ كوب شاي أخضر.

ما بين الوجبات، رقائق محمصة مع كوب من عصير التفاح.

العشاء:

شوربة بروكلي مع قطع دجاج+ سلطة خضراء+ شريحة خبز أسمر.

السناكس كوب من الزبادي+ ثمرتين من الفاكهة.



اليوم الثاني

الفطار:

بيضة مسلوقة + ثلاث ملاعق فول+ رغيف أسمر+ كوب حليب قليل الدسم.

ما بين الوجبات، ثمرتان من الفاكهة+ 7 حبات من عين الجمل.

الغداء:

مقدار من الأرز+ قطعة لحم مشوي+ خضار سوتيه+ سلطه خضراء+ كوب من عصير الرمان.

ما بين الوجبات، سلطة فواكه مخففه «تمر+ قراصية+ مشمش+ تين».

العشاء:

بيضة+ شريحة توست+ خضار مقطع، خيار وخس وجزر.

سناكس قطعة كيك + كوب عصير برتقال.



اليوم الثالث

الفطار:

ساندوتش جبن قليلة الدسم مع الزيتون الأسود+ طماطم وخيار+ كوب من الحليب+ ثمرتين من الفاكهة.

ما بين الوجبات، شرائح الخبز المشبعة مع تشكيلة مختلفة من الفواكهه المجففة.

الغداء:

شوربة خضار+ قطعة لحم مسلوقة+ أرز أبيض+ سلطة خضراء.

ما بين الوجبات، موزة+ برتقالة.

العشاء:

شريحة توست أسمر+ 3 ملاعق من التونة مصفاة الزيت+ سلطه خضراء.

السناكس زبادي+ تفاحة+ موزة.



اليوم الرابع



الفطار:

كوب عصير جروب فروت+ ساندوتش مربى لايت.

ما بين الوجبات، ثلاث تمرات+ سبع حبات من المكسرات المختلفة.

الغداء:

قطعتان من سمك مطبوخ في الفرن+ مقدار من الأرز الأبيض+ سلطة خضراء+ كوب شاي أخضر.

ما بين الوجبات، مشروب زبادي لايت الفاكهة + قطعة كيك.

العشاء:

قطعتان من الجلاش+ سلطة خضراء.

السناكس زبادي مع قطع الفواكه المشكلة.

اليوم الخامس

الفطار:

كورن فليكس مع الحليب+ سلطة فواكه.

ما بين الوجبات، شرائح الخبز المشبعة + ثلاث تمرات.

الغداء:

مقدار من الكوسة باللحم المفروم+ طبق أرز أبيض+ طبق شوربة فراخ+ سلطة خضراء.

ما بين الوجبات، طبق فيشار+ كوب عصير تفاح.

العشاء:

قطعتان من بيتزا+ بطاطس مشوية+ قطع من الخضروات.

السناكس مشروب زبادي بالفواكه.

اليوم السادس

الفطار:

قطعة جبن قريش+ ثلاث ملاعق فول+ رغيف أسمر+ قطعين من طعمية + كوب حليب قليل الدسم.

ما بين الوجبات، ثمرتان من الفاكهة.

الغداء:

طبق صغير من المكرونة+ قطعتين من دجاج مسلوق+ بطاطس مشوية+ سلطة خضراء+ كوب من عصير البرتقال.

ما بين الوجبات، سلطة فواكه مخففة «تمر+ قراصية+ مشمش+ تين».

العشاء:

بيضة+ شريحة توست+ خضار مقطع، خيار وخس وجزر.

سناكس زبادي+ كوب عصير تفاح+ ثمرتين من الفاكهة.

اليوم السابع

الفطار:

رقائق الذرة محضرة في حليب قليل الدسم+ قطع فواكه مقطعة+ كوب عصير تفاح.

ما بين الوجبات، سلطة فواكه مع القليل من شرائح اللوز والكاجو.

الغداء:

سلطة خضراء مع سمك مشوي وشريحة توست+ مقدار صغير من الأرز الأبيض+ كوب شاي أخضر.

ما بين الوجبات، رقائق الحبوب المخبوزة مع كوب من عصير البرتقال.

العشاء:

شوربة خضار مع قطع دجاج+ سلطة خضراء+ شريحة خبز أسمر.

السناكس كوب من الزبادي+ ثمرتين من الفاكهة.

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