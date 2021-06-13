شوربة حرق الدهون الأكثر فعالية

بيروت - نادين محمد - شوربة حرق الدهون هي كناية عن نظام غذائي يتبع لمدة أسبوع كامل، تختلف فيه أنواع الأطعمة كل يوم. وبعد انقضاء الأسبوع، يمكن تناول أصناف أخرى من الأطعمة الصحية التي تساعد على ثبات الوزن ليعاود بعد أسبوع أو أسبوعين تناول شوربة حرق الدهون من جديد.

شوربة حرق الدهون ليست صيحة!

تم إدخال شوربة حرق الدهون ضمن الأنظمة الغذائية الخاصة بالمستشفيات للمرضى الذين يعانون من الوزن الزائد، مشاكل في الضغط، القلب والأوعية الدموية، ويحتاجون لبعض العمليات الجراحية اللازمة وخاصة العمليات المتعلقة بالقسطرة وجراحة القلب.



فوائد شوربة حرق الدهون

شوربة حرق الدهون تمتاز بقلة سعراتها الحرارية وبفوائدها العديدة لاحتوائها على خضراوات متنوعة تساعد في عملية الأيض والتمثيل الغذائي، كالملفوف والبصل ... ، ولا ضرر من إضافة أي نوع من الخضراوات المفضلة، إضافة إلى بعض البهارات وفق الرغبة مع التقيد بالكمية والبرنامج المذكورين لاحقاً. بالمقابل، يجب الامتناع عن تناول المشروبات الغازية بمختلف أنواعها لاحتوائها على سكريات بنسب عالية والاستعاضة عنها بشرب ما لا يقل عن ليترين و ½ من الماء يومياً.



كيفية تحضير شوربة حرق الدهون

المكونات:

10 أكواب من الماء.

حزمتان من الكرفس.

6 رؤوس من الثوم المقشر.

6 حبات من البصل.

4 حبات من الفلفل الرومي الأخضر.

رأس ملفوف كبير الحجم.

كيلو غرام من الطماطم.

5 حبات من الجزر.

مكعبان من مرقة الدجاج.

الطريقة:

تقطع جميع الخضراوات وتوضع في قدر على النار مع الماء المغلي.

تترك حتى تغلي، ثم تتم إضافة المكعبين من مرق الدجاج للنكهة.

يمكن إضافة بعض الأعشاب العطرية، كالبقدونس، النعناع والشبت.

برنامج شوربة حرق الدهون

اليوم الأول:

يتم تناول شوربة حرق الدهون في أي وقت.

يتم تناول الفواكه الطازجة أو العصير الطبيعي والابتعاد عن العصائر التي يدخل السكر في محتوياتها.

تناول البطيخ والشمام لحرق سعرات إضافية. يسمح بتناول جميع أنواع الفواكه باستثناء الموز.

يشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء على عدة مراحل.

اليوم الثاني:

تناول شوربة حارقة الدهون في أي وقت.

يمكن إضافة أي نوع من الخضراوات إلى الشوربة والتقليل من البهارات المستخدمة وعدم الإكثار من الملح.

أثناء وجبة العشاء، يتم تناول شوربة حرق الدهون مع حبة مشوية من البطاطس أو مسلوقة. يمنع منعاً باتاً تناول البطاطس المقلية.

المواظبة على شرب 10 أكواب من الماء.

اليوم الثالث:

يسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة باستثناء الموز.

يمنع تناول البطاطس ويسمح بتناول أي نوع من الخضراوات سواء بإضافته إلى الشوربة أو كطبق جانبي.

اليوم الرابع:

يسمح بالتنويع والتغيير في أنواع الطعام في هذا اليوم.

يتم تناول شوربة حرق الدهون في أي وقت.

تناول 8 ثمرات من الموز لتعويض البوتاسيوم في الجسم نتيجة إدرار البول الذي ينتج من تناول شوربة حرق الدهون.

توزيع 3 حصص من أكواب الحليب الخالي من الدسم، ليشرب على مراحل متفرقة مع إضافة ملعقة من الشوفان لكل كوب من الحليب.

الاستمرار في شرب 10 أكواب من الماء.

اليوم الخامس:

تناول شوربة حرق الدهون، تضاف لها قطعة من صدر الدجاج أو قطعة فيليه من العجل أو قطعة من السمك.

تناول كمية من الطماطم على مراحل متفرقة.

شرب ما لا يقل عن 3 ليتر من الماء لتسهيل عملية الهضم والإخراج.

اليوم السادس:

تناول شوربة حرق الدهون مع الخضراوات باستثناء البطاطس.

تناول من قطعة إلى 3 من اللحم الفيليه أو صدر الدجاج.

المواظبة على شرب الماء باستمرار.

اليوم السابع:

إلى جانب شوربة حرق للدهون، يمكن تناول كمية غير محددة من الأرز. يفضل الأرز البني.

يضاف أي نوع من الخضراوات باستثناء البطاطس. يمنع تناولها في اليوم الأخير منعا باتاً .



طريقة ثانية لشوربة حرق الدهون

المكونات:

حبة ملفوف أبيض كبيرة.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

حبات من الفلفل الأخضر. حبتان من الطماطم.

باقة من عيدان الكرفس.

6 حبات كبيرة من البصل.

الطريقة:

تقطع جميع الخضراوات وتضاف إلى كمية من الماء المغلي.

تترك حتى تنضج لتصبح شوربة حرق الدهون جاهزة وليتم تناولها وفق البرنامج التالي.

في إشارة إلى أنه يسمح بتناول الماء، الشاي والقهوة دون إضافة السكر.

برنامج شوربة حرق الدهون

يتم تناول شوربة حرق الدهون يومياً وبكمية غير محددة، ولكن من الضروري الامتناع عنها في حال الشعور بالغثيان.

اليوم الأول:

إلى جانب شوربة حرق الدهون وبالكمية غير المحددة منها، يمكن تناول الفواكه بكمية غير محددة، ولكن باستثناء بعض الأنواع، كالموز، المانجو، العنب والفواكه المجففة.

اليوم الثاني:

تناول كمية غير محددة من الخضراوات باستثناء الذرة، البازلاء، العدس والفاصوليا.

لوجبة العشاء، يتم تناول حبة من البطاطس المشوية مع القليل من الزبدة .

اليوم الثالث:

يتم تناول الفواكه والخضراوات بكمية غير محددة باستثناء الأنواع التي تم ذكرها سابقاً.

كذلك يمتنع عن البطاطس في هذا اليوم.

ببلوغ اليوم الثالث من نظام "شوربة حرق الدهون" يفترض فقدان 2 إلى 3 كلغ.

اليوم الرابع:

إلى جانب شوربة حرق الدهون، يمكن تناول 3 ثمرات من الموز موزعة كحصص على مدار اليوم بأكمله.

أيضاً ليتر من الحليب الخالي الدسم، يتم تناوله على دفعات طيلة هذا النهار.

اليوم الخامس:

إلى جانب شوربة حرق الدهون، يمكن تناول ما يعادل 300 غ من الستيك الخالي من الدهون.

غ من الستيك الخالي من الدهون. تناول الطماطم بكمية غير محددة .

اليوم السادس:

تناول شوربة حرق الدهون.

400 غ من الأسماك البيضاء.

كمية غير محددة من الخضراوات الخضراء.

اليوم السابع:

تناول شوربة حرق الدهون.

100 غ من الأرز ويفضل البني منه.

غ من الأرز ويفضل البني منه. عصير الفواكه دون سكر .

يتم تناول العصير في الصباح وقبل الخلود إلى النوم، وخلال النهار يتم تناول 100 غ من الأرز كوجبة رئيسية وكمية غير محددة من شوربة حرق الدهون على مدار اليوم.

ببلوغ اليوم السابع يتوقع فقدان بين 6.5 و 8 كلغ.

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