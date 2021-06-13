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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للتوعية بالمهق.. كيف يؤدى إلى سرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق فى 13 من يونيو من كل عام، المهق مرض وراثي نادر وغير معدي يتميز بنقص التصبغ في أجزاء الجسم مثل الشعر والعينين والجلد، كما يعاني المصابون بالمهق من ضعف البصر ويصبحون عرضة للإصابة بسرطان الجلد.
ويواجه الأشخاص المصابون بالمهق التمييز في جميع أنحاء العالم، لذلك ، يهدف هذا اليوم إلى توعية الأشخاص، سنناقش المهق أنواعه وأسبابه وأعراضه والعلاجات، وفقا لما نشر من موقع boldsky.
هناك نوعان بارزان من المهق، أكثر أشكال المهق شيوعًا هو المهق العيني الجلدي، يؤثر بشكل رئيسي على الجلد والعينين، حتى الآن ، هناك سبعة أنواع من تم تحديدها نوع آخر بارز من المهق يشمل المهق العيني، يليه متلازمة هيرمانسكي بودلاك ومتلازمة تشيدياك هيغاشي.
وفقًا لدراسة، كان المهق من أوائل الأمراض الوراثية التي لوحظت في البشر، ولكن حتى وقت قريب تم تحديد الآلية الجزيئية وراء هذه الحالة، المهق ناتج عن طفرة في سبعة جينات مختلفة على الأقل، تؤدي هذه الطفرات الجينية إلى انخفاض في التخليق الحيوي لصبغة الميلانين ، مما يتسبب في العديد من المظاهر السريرية مثل نقص تصبغ الجلد والعينين والشعر وانخفاض الرؤية،يحدد نوع الطفرة الجينية أنواعها وخصائصها السريرية.
المهق
أعراض المهق
- شعر أبيض وبشرة فاتحة للغاية.
- يمكن أن يتراوح لون الشعر من الأبيض جدًا إلى البني إلى الأصفر الشاحب للحواجب والرموش.
- يمكن أن يكون لون العين أزرق فاتح أو بني.
المهق
- قد تكون قزحية العين شفافة مما يجعل العيون تبدو حمراء في بعض الإضاءة.
- ضعف البصر وعدم قدرة العينين على الحركة بانسجام.
- الحساسية للضوء عدم وضوح الرؤية ضعف إدراك العمق، في بعض الحالات ، العمى الكامل.
علاجات المهق
العناية بالعيون:وتشمل فحوصات العين السنوية ، وجراحة العضلات البصرية ، والنظارات الطبية أو العلاجات الأخرى المتعلقة بتصحيح الرؤية.
العناية بالبشرة: وتشمل نصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس مثل ارتداء الملابس الواقية ، والحد من الأنشطة الخارجية ، وارتداء كريم واق من الشمس وفحص العين السنوي للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
المهق
العلاجات الجينية الجديدة:يهدف علاج المهق حاليًا إما جراحيًا أو دوائيًا لتحسين الرؤية وحماية الجلد ومع ذلك ، هناك علاجات جديدة على وشك التطور تهدف إلى معالجة الأخطاء الجزيئية للمهق، يمكن لهذه الاستراتيجيات القائمة على الجينات تعديل الأخطاء الجينية في المهق وتمثل حقبة جديدة في إدارة المهق.