شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للتوعية بالمهق.. كيف يؤدى إلى سرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق فى 13 من يونيو من كل عام، المهق مرض وراثي نادر وغير معدي يتميز بنقص التصبغ في أجزاء الجسم مثل الشعر والعينين والجلد، كما يعاني المصابون بالمهق من ضعف البصر ويصبحون عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

ويواجه الأشخاص المصابون بالمهق التمييز في جميع أنحاء العالم، لذلك ، يهدف هذا اليوم إلى توعية الأشخاص، سنناقش المهق أنواعه وأسبابه وأعراضه والعلاجات، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

هناك نوعان بارزان من المهق، أكثر أشكال المهق شيوعًا هو المهق العيني الجلدي، يؤثر بشكل رئيسي على الجلد والعينين، حتى الآن ، هناك سبعة أنواع من تم تحديدها نوع آخر بارز من المهق يشمل المهق العيني، يليه متلازمة هيرمانسكي بودلاك ومتلازمة تشيدياك هيغاشي.