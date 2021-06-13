تعرف على أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأحد.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا في تعاملات أول أيام الأسبوع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.05 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.95 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.94 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.83.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.46 دينار للبيع و4.44 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.43 دينار للبيع و5.41 دينار للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 217 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 251 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 283 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 294 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.