صحة ورشاقة

منذ مطلع أبريل الماضي.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 80 ألفا و 834 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 29 مليونا و 439 ألفا و 989 حالة.

 

وتعد هذه الحصيلة أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ الثاني من أبريل الماضي.

 

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3303 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 370 ألفا و 384 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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