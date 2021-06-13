أفضل وقت لتناول القهوة.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

كشفت الدكتورة مارجريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية عن أفضل وقت لتناول القهوة.



وقالت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إن شرب القهوة مع وجبة الفطور، ليست عادة صحية، لأن القهوة تمنع امتصاص المواد المغذية المفيدة للجسم الموجودة في الطعام الذي نتناوله.

وأضافت: "لا أنصح مرضاي بتناول القهوة على معدة فارغة، أو بعد تناول الطعام مباشرة، لأن القهوة تسبب خللاً في عملية امتصاص معادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، الضرورية والأساسية لصحة الرجال والنساء على حد سواء".

وأشارت كورولوفا إلى أن الوقت المثالي لشرب القهوة هو الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية، حيث في هذه الحالة ستعمل جميع الخصائص المفيدة للقهوة، ويبقى التوازن المعدني في الجسم مستقراً.

وقالت: "يفضل تناول القهوة في الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية كنوع من الطقوس اليومية، التي يجب أن تكون على الأقل قبل نصف ساعة من تناول الطعام، أو بعد مضي ساعة على الأقل بعد تناوله".