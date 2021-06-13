خطوات الإنعاش القلبي الرئوي CPR.. قبلة الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لفتت واقعة تعرض كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي لأزمة قلبية، وخضوعه لعملية إنعاش قلبي رئوي، الأنظار لخطوات العملية.

ويقول موقع "مايو كلينك" الطبي إن الإنعاش القلبي الرئوي من الأساليب المنقذة للحياة التي تفيد في العديد من الحالات الطارئة -مثل النوبة القلبية أو شبه الغرق- التي يتوقف تنفس المصاب أو نبضه، وتوصي جمعية القلب الأمريكية ببدء الإنعاش القلبي الرئوي بالضغطات القوية والسريعة على الصدر، وتسري هذه التوصية باستخدام اليدين فقط في حالة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على المارة غير المدربين والمسعفين على حد سواء.

وأضاف الموقع: "إذا كنت تخشى من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو إذا كنت غير متأكد من كيفية إجرائه على النحو الصحيح، فتذكر أن محاولة فعل شيء هي أفضل من عدم فعل أي شيء على الإطلاق، واعلم أن التردد في هذه الحالة بين الإقدام والإحجام قد يودي بحياة شخص ما".

وفيما يلي نصائح تُقدمها جمعية القلب الأمريكية:

إذا كنت غير مدرَّب

إذا كنت غير مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي أو تشعر بالقلق إزاء إعطاء أنفاس الإنقاذ، فعليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط، ويعني هذا توجيه الضغطات على الصدر باستمرار بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة إلى حين وصول المسعفين، ولا داعي لمحاولة إعطاء أنفاس الإنقاذ.

إذا كنت مدربًا ومستعدًا للقيام بالمهمة

إِذا كنت مؤهلًا بشكل جيد وكنت تثق في قدراتك، فتحقق أولًا من وجود النبض والتنفس، فإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض في خلال 10 ثوانٍ، فابدأ الضغطات الصدرية، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء أنفاس الإنقاذ.

إذا كنت مدربا ولكن لم تمارس منذ فترة طويلة

إِذا كنت مدربًا من قبل على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لكنك لا تثق في قدراتك، فابدأ الضغطات الصدرية فقط وذلك بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، وتنطبق النصيحة على المواقف التي يحتاج فيها بالغين وأطفال ورضع -غير حديثي الولادة (الأطفال حتى عمر 4 أسابيع)- إلى الإنعاش القلبي الرئوي.

يمكن أن يحافظ الإنعاش القلبي الرئوي على تدفق الدم المشبع بالأكسجين إلى الدماغ وغيره من أعضاء الجسم إلى أن يتمكن فريق العلاج الطبي من استعادة نَظم القلب الطبيعي، وعندما يتوقف القلب عن النبض، يكف الجسم عن تلقي الدم المشبع بالأكسجين، وقد يسبب نقص الدم المشبع بالأكسجين تلفًا في الدماغ في بضع دقائق فقط.

الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط على الصدر

عليك استخدام يديك للضغط بقوة وسرعة بطريقة معينة على صدر الشخص المصاب. وهذه الضغطات أهم خطوات الإنعاش القلبي الرئوي، فاتبع هذه الخطوات عند إجراء ضغطات الإنعاش القلبي الرئوي:

اجعل الشخص مستلقيًا على ظهره فوق سطح ثابت.

اجلس على ركبتيك بجوار رقبة الشخص وكتفيه.

ضع أسفل راحة إحدى يديك على منتصف صدر الشخص المصاب بين حلمتي صدره.

وضع يدك الأخرى على طرف اليد الأولى. أبقِ مرفقيك مستقيمين واجعل كتفيك أعلى يديك مباشرةً.

ادفع الصدر إلى الأسفل (اضغط) لمسافة لا تقل عن بوصتين (5 سنتيمترات تقريبًا) ولا تزيد عن 2.4 بوصة (6 سنتيمترات تقريبًا). استخدم وزن جسمك كله (لا ذراعيك فقط) عند إجراء الضغطات.

اضغط بقوة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة. تقترح جمعية القلب الأمريكية إجراء الضغطات على إيقاع أغنية "Stayin' Alive". واسمح للصدر بالارتداد (الرجوع) بعد كل ضغطة.

إذا لم تكن قد تلقيت تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي، فاستمر في الضغط على الصدر إلى أن تظهر علامات على الحركة أو إلى حين تولّي فريق الرعاية الطبية الطارئة مسؤولية الحالة. وإذا كنت قد تلقيت تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي، فتابع العمل لفتح مجرى الهواء وتزويد المصاب بأنفاس الإنقاذ.

افتح مجرى الهواء

إذا كنت قد تلقيت تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي وأجريت 30 ضغطة على الصدر، فافتح المجرى الهوائي للشخص باتباع مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن.. ضع راحة يدك على جبهة الشخص وأمِل رأسه برفق إلى الخلف، وبعد ذلك، ارفع الذقن برفق إلى الأمام باليد الأخرى لفتح مجرى الهواء.

ساعد الشخص المصاب على التنفس

يمكن إجراء تنفس الإنقاذ من الفم إلى الفم أو التنفس من الفم إلى الأنف إذا كان الفم مصابًا بجروح خطيرة أو لا يُمكن فتحه، وتقترح التوصيات الحالية إجراء تنفس الإنقاذ باستخدام جهاز قناع كيسي متصل بمرشح بمنقيات جزيئات الهواء عالية الكفاءة.

بعد فتح مجرى الهواء (باستخدام مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن)، اضغط على المنخرين لغلقهما كي تجري تنفسًا من الفم إلى الفم، وغطِّ فم الشخص المصاب بفمك تغطية محكمة، واستعد لإعطاء نَفَسين لإنقاذ المصاب. أعطِ النفَس الأول -لمدة ثانية واحدة- ولاحظ هل يرتفع الصدر أم لا، وأعطِ النفَس الثاني إذا ارتفع الصدر.

أما في حال عدم ارتفاع الصدر، فكرر مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن، ثم أعطِ النفَس الثاني، ويمثل القيام بثلاثين ضغطة على الصدر يتبعها اثنان من أنفاس الإنقاذ دورة واحدة، واحذر من إعطاء عدد أكبر من اللازم من الأنفاس أو التنفس بقوة كبيرة، واستأنِف ضغطات الصدر لاستعادة تدفق الدم.

وفور أن يتوفر مزيل الرجفان الخارجي الآلي، شغّله واتبع التعليمات. وجِّه صدمة واحدة للمصاب، ثم استأنف الضغطات على الصدر لمدة دقيقتين أخريين قبل إعطاء الصدمة الثانية. إذا لم تكن مدربًا على استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، يمكن أن يقدم لك موظف خدمة الطوارئ أو خدمة الطوارئ المحلية الطبية تعليمات استخدامه.ية.