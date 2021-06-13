مدير منظمة الصحة: لا أستبعد فرضية تسرب كورونا من مختبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا المستجد قد تسرب من مختبر.

وأوضح خلال قمة زعماء مجموعة السبع، أن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك. هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

وأضاف أنه لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل كورونا وأنه يجب النظر في كل فرضية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا.

واعتبر خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا"، ورجحوا أن يكون الفيروس انتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

من جانبها، أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.