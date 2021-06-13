شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فيروس كورونا التى تظهر فى القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي فيروس كورونا إلى خلل كبير في العمليات المختلفة في العديد من أعضاء الجسم بداية من الجهاز التنفسى وصولاً للقلب والرئة وبعض الأعضاء الحيوية الأخرى، تشمل أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال والالتهاب الرئوي والتعب العضلي ومشاكل الجهاز الهضمي وآلام البطن، وغالبًا ما تتصاعد إلى مستويات خطيرة.

عادة ما يتم تصنيف مرض كورونا إلى عدة مستويات من الشدة، تتراوح من الأعراض غير المصحوبة بأعراض إلى المزمنة وعندما تقتصر الأعراض الأكثر شدة المذكورة أعلاه على هذه المجموعات الفرعية الأكثر أهمية من المرضى، يلزم إجراء اختبارات (PCR) للكشف عن المرضى الذين لا يعانون من أعراض.



أعراض كورونا فى القدمين

في الآونة الأخيرة، تم وصف الآفات الجلدية بين مرضى COVID-19 ، وربما تكون مؤشرًا على وجود عدوى خفيفة بين أولئك الذين كان يُعتقد سابقًا أنهم لا يعانون من أعراض ، بالإضافة إلى أنها قد تكون مؤشرًا على التشخيص الجيد ، لأنها أقل تطورًا في الحالات الحرجة، وذلك وفقا للموقع الأمريكي " clevelandclinic"



كورونا فى القديمن

في ورقة مراجعة تم تحميلها مؤخرًا على مجلة الطب السريري، تمت مراجعة المظاهر السريرية لفيروس كورونا في القدمين، على وجه الخصوص، حيث تم الإبلاغ عن الأعراض الوعائية والجلدية والعصبية على نطاق واسع.

غالبًا ما لوحظ وجود بقع أرجوانية مائلة إلى الحمرة عند الشباب والأطفال المصابين بفيروس كورونا، ووجد أن المضاعفات الجلدية تكون أكثر شيوعًا وخطورة عند مرضى السكري.

من خلال المراجعة استنتجت المجموعة أن 66.7٪ من هذه الآفات الجلدية تقع على الجذع، و 19.4٪ تظهر على اليدين والقدمين.

الأهم من ذلك، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المصابين بالآفات قد أظهروا هذه الأعراض في الأيام السبعة السابقة لاختبار كورونا الإيجابي و 6٪ فقط في الأسبوع التالي، ومع استمرار الآفات في المتوسط ​​حوالي عشرة أيام للشفاء، فقط في 12.5 ٪ من المصابين بالآفات تتوافق الأعراض مع الأعراض التنفسية اللاحقة، مما يشير إلى أنها تدل على تشخيص جيد للإصابة بالفيروس.

يُعتقد أن الاستجابة المناعية المتولدة ضد كورونا يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في الأوعية الدموية وعادة ما تؤثر على الأطراف بشدة، تم الإبلاغ حالة تورم الأصابع، بشكل متكرر لدى الأفراد الأصغر سنًا المصابين بـ كورونا الخفيف ومع ذلك ، فإن السبب وراء تطورهم لم يتضح بعد.

الطفح الجلد في الأطفال

لاحظت المجموعة أنه من بين الأطفال، فإن أحد أكثر مظاهر الأوعية الدموية شيوعًا لكورونا هو مرض كاواساكي، والذي غالبًا ما ينتج عنه طفح جلدي وجفاف وتشقق الشفاه واحمرار الأصابع أو أصابع القدم، كما تظهر متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة المتفاقم والوذمة في الأطراف السفلية والقدمين عند الرضع.

كان تورم الأصابع هي الملاحظة الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد، وكانت مرتبطة بحالات الأوعية الدموية الأخرى التي يُعتقد أن فيروس كورونا يسببها.

لوحظت بعض الأعراض العصبية في الأطراف السفلية والقدمين بين مرضى كورونا، مع ظهور متلازمة " جيلان باريه" في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا على وجه الخصوص، وتشمل أعراض هذه الحالة ضعف العضلات، وبالتالي فإنها تمثل خطر كبير لدى كبار السن بمجرد ظهورها.