شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق لقاح كورونا على شكل بخاخ للأنف للأطفال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العالم الذي قاد تطوير لقاح سبوتنبيك Sputnik V ، إن روسيا اختبرت لقاح لفيروس كورونا يؤخذ على شكل بخاخ للأنف مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا، وتخطط لإطلاق المنتج الجديد في سبتمبر.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، فإن ألكسندر جينسبيرج، الذي يرأس معهد Gamalya الجمالية الذي طور لقاح سبوتنيك v، قال: إن البخاخ للأطفال استخدم نفس اللقاح "فقط بدلاً من إبرة، يتم وضعه على شكل بخاخ بالأنف".

وأضاف جينسبيرج قوله خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، من المتوقع أن يكون لقاح الأطفال جاهز للتوزيع بحلول 15 سبتمبر.

وأكد جينتسبيرج، في تعليقات نقلتها وكالة تاس للأنباء، أن المجموعة البحثية اختبرت اللقاح على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 12عاما، ولم تجد أي آثار جانبية بين مجموعة الاختبار بما في ذلك عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقال جينتسبيرج: "نحن نلقح مرضانا الصغار بالأنف، ونقوم فقط بإعطاء نفس اللقاح مثل رذاذ الأنف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الدراسة مثل عدد الأطفال المشاركين".

وعلى صعيد آخر قال الرئيس الروسي، يجب أن يكون لدى روسيا تطعيم أوسع ضد فيروس كورونا، موضحا أن حجم لقاحات فيروس كورونا المصنعة في روسيا يجعل من الممكن تطعيم كل من يريدها.

وصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 18 مليون شخص، في حين لم يتم تسجيل أي حالات لمضاعفات خطيرة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا يشير إلى أن التطعيم في البلاد يجب أن يكون أوسع، مضيفا، "يبدو لي أن هذا دليل مقنع تماما على أن التطعيم يجب أن يكون أوسع."

أضاف، إن حجم لقاحات فيروس كورونا المصنعة في روسيا يجعل من الممكن تطعيم كل من يريدها، مضيفا، "الآن في روسيا، من حيث حجم اللقاح المنتج، يمكننا تطعيم كل من يريد".

حاليًا، هناك أربعة لقاحات مسجلة في روسيا: وهى سبوتنيك Sputnik V وسبوتنيك لايت Sputnik Light من مركز أبحاث Gamaleya الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وايبيفاك كورونا، EpiVacCorona من قبل مركز فيكتور Vector State العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، ولقاح كوفى فاكCoviVac من قبل المركز العلمي الفيدرالي Chumakov، حيث يعتبر كل من لقاحات سبوتنيك Sputnik V وايبيفاك كوروناEpiVacCorona وكوفى فاك CoviVac عبارة عن جرعتين وسبوتنيك لايت، Sputnik Light مكون من جرعة واحدة.