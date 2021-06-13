شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك من متلازمة داون اعرفى إزاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة داون هى اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، ما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون، تتفاوت متلازمة داون في حدتها بين المصابين بها، ما يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخر النمو مدى الحياة، كما أنها كثيرًا ما تسبب حالات شذوذ طبية أخرى، ومنها اضطرابات القلب والجهاز الهضمي.

فهم متلازمة داون فهمًا جيدًا والتدخلات المبكرة يمكن أن يعملا على تحسين نوعية حياة الأطفال والبالغين المصابين بهذا الاضطراب بدرجة كبيرة، وحسب ما ذكره موقع napacenter فهناك بعض النصائح للتعامل مع أطفال متلازمة داون وتحفيزهم وهى:

كيفية تحفيز طفل مصاب بمتلازمة داون

1:شجع طفلك على أن يكون مستقلاً (مثل ارتداء الملابس والعناية الشخصية وما إلى ذلك).

2:امنح طفلك الأعمال المنزلية، ولكن تأكد من مراعاة قدرته العقلية ومدى انتباهه وقدراته، قسّم المهام إلى خطوات صغيرة واشرح كل خطوة لطفلك حتى يتم الانتهاء من العمل الروتيني.

2:إذا أخطأ طفلك، فلا تقل "هذا خطأ" بدلاً من ذلك، اطلب منه أن يحاول مرة أخرى، أو أعط طفلك الإجابة الصحيحة واطلب منه أن يكررها، ردود الفعل التصحيحية الفورية أكثر فعالية من التأخير.

3:اكتشف ما يتعلمه طفلك في المدرسة وابحث عن طرق لإدراجه في المنزل.

4:كن مرنًا في تحقيق الأهداف (على سبيل المثال، إذا كان طفلك يواجه صعوبة في الكتابة بالقلم الرصاص، فعلمه الكتابة باستخدام الكمبيوتر).

5:اطلب من طفلك تكرار التعليمات أو إعادة صياغتها للتأكد من فهمه للمهمة التي يقوم بها.

6:ابحث عن الفرص الاجتماعية في مجتمعك، لن يساعد ذلك طفلك على تطوير مهاراته الاجتماعية فحسب ، بل سيحظى أيضًا بالمتعة.

7:تحدث مع أولياء الأمور الآخرين في مواقف مشابهة لك ،هذا يمكنك الحصول على المشورة العملية والدعم العاطفي.

8:كن صبورًا ومتفائلًا أمام طفلك.

9: امنح طفلك نفس القدر من الحب والدعم. تمامًا مثل أي شخص آخر، هذا هو أكثر ما يحتاجون إليه.