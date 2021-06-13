شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توابل يجب تضمينها فى نظامك الغذائى تمنح جسمك الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد بعض التوابل الشائعة مثل القرفة والزنجبيل في كل منزل بالعالم، ومعظم التوابل مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي توفر العديد من الفوائد الصحية، وفيما يلي 4 بهارات يجب تضمينها في نظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- القرفة:تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات كما تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة العديد من الأمراض حيث تساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومستويات الكولسترول، ويمكن أن تكون القرفة مفيدة لكل من مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من أي مشاكل في القلب.

4 توابل مفيدة للصحة

2- الكركم :غني بمضادات الأكسدة ويقلل من الالتهابات، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل الألم والتورم، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أعراض الاكتئاب والعديد من الأمراض الأخرى.

3- الفلفل الأسود:من التوابل الشعبية التي يمكن أن تسهم في علاج الأمراض المرتبطة بالالتهابات، والفلفل مصدر غني بفيتامين سي، وعلاج منزلي مفيد لتنظيف الرئتين وتقليل إفراز المخاط، كما أنه يساعد في الحد من أعراض مرض السل مثل ألم الصدر والعطس والسعال وهو مفيد لعملية الهضم ويساعد على إنقاص الوزن.



الفلفل الأسود

4- الزنجبيل:يترك الزنجبيل نكهة ممتازة على لساننا ويمكن استخدامه بعدة طرق ويوفر العديد من الفوائد الصحية أيضًا كما أن الزنجبيل متوفر على شكل مسحوق في الأسواق، كما يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.