شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لفاكهة الخوخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

تعد فاكهة الخوخ من أكثر الفواكه الغنية بالمياه المرطبة، كما أنها لاتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ويمتاز الخوخ بطعمه اللذيذ وهو مناسب لأيام الحر، وله العديد من الفوائد المهمة للوقاية من الأمراض لاحتوائه على نسبة عالية من جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم.



وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الخوخ منها..

فوائد الخوخ للجسم

ـ تقوية العظام.

ـ يحمي من اضطرابات الجهاز العصبي.

ـ لا يساعد على تخزين السوائل في الجسم.

ـ يساعد على حماية الجهاز التنفسي من الأمراض ونزلات البرد بسبب احتوائه على فيتامين ج.

ـ يساعد على تنظيم دقات القلب.

ـ يحتوي على الحديد الذي يساعد على الحماية من الأنيميا

حماية القلب من الأمراض

تناول الخوخ يساعد على تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول بالدم، حيث يعتبر مصدرا جيدا للبوتاسيوم وهو من العناصر الفعالة لارتخاء الشرايين، ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

ضغط الدم

باعتبار الخوخ مصدر للبوتاسيوم فهو بالفعل يساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم وضبطه في الدم عن طريق مساعدة الشرايين على الارتخاء، وبهذا له دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لاحتوائه على البوتاسيوم ويحتوي الخوخ على مضادات أكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة ومكافحتها وتقليل نسبة الكولسترول في الدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب.

حماية العين من الأمراض

يحتوي الخوخ على البيتا كاروتين أو فيتامين أ قبل تحوله، ما يساعد في الحفاظ على أنسجة العين وحمايتها من الجذور الحرة.

تحسين النظر

يحتوي على فيتامين أ المفيد لصحة العين، وهذا لأنه يساعد على تغذية الشبكية والخلايا المخروطية المسؤولة عن رؤية الألوان والأجسام، وتساعد على الرؤية الليلية

مما يحمي من الإصابة بأمراض قصر النظر وعمى الألوان والعشى الليلي، هذا إلى جانب أن يحمي من الإصابة بـأورام العين التي تحدث بسبب كثرة تعرض العين لأشعة الشمس.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

الخوخ يعتبر من الفواكه الجيدة التي تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ما يحمي من الإصابة بالإمساك، حيث إنه يعيد توازن السوائل في الجسم، ما يساعد على عمل الأمعاء بشكل أفضل.

فقدان الوزن

يعتبر الخوخ من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والغنية بالألياف والماء والتي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع وقمع الجوع فور تناولها، فلو تم تناوله كوجبة خفيفة ما بين الوجبات فانه بالفعل سيساعد على تجنب الزياده في تناول المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي خسارة الوزن.

فوائد الخوخ للبشرة

للخوخ أهمية كبيرة في الحصول على بشرة وردية ومشرقة ومشدودة بعيدة عن التجاعيد وعلامات الشيخوخة لاحتوائه على فيتامين (A) والمعروف بفيتامين الجمال وفيتامين سي الذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تكوين الكولاجين، ما يعزز من صحة البشرة وحمايتها من التعرض إلى المشكلات المختلفة.

الخوخ فاكهة مريض القولون

الذين يعانون من تهيج القولون يصعب عليهم تناول الكثير من الأطعمة، إلى جانب الأدوية، ولكن تناول ثمرتين من الخوخ يوميا، يعالج أعراض انتفاخات البطن ويسهل عملية الهضم

الوقاية من السرطان

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين ج والذي يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تمنع انقسام الخلية المسبب للسرطان.

إلى جانب أن الخوخ يحتوي على نسبة من البروتينات التي تعمل على زيادة كريات الدم الحمراء في الجسم، التي تمد الخلايا مما يحمي من تلف الخلية عند مرضى السرطان الذين يتعرضون للعلاج الكيميائي.