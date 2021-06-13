صحة ورشاقة

خبير طبي يكشف عن مصير فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

كشف خبير طبي عن المصير المتوقع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أنه سيتحول إلى فيروس موسمي.

 

وقال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي المصري للبحوث السابق، إن هناك فئتين حصلتا على مناعة ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى المتعافين من الوباء والحاصلين على اللقاح.

 

وأضاف الناظر، خلال لقائه أمس في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد البشر الذين أصبح لديهم أجسام مضادة، لافتاً إلى أن ذلك يجعل فيروس كورونا يتحول إلى فيروس ضعيف.

 

وأكد أن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي كبقية الفيروسات السابقة، مبيناً أنه سيتم الحصول على لقاح سنوي للوقاية من الإصابة به.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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