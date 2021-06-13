كيفية تخزين صلصة الطماطم لفترة طويلة

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

تعد صلصة الطماطم من أشهى الوصفات التي تشتهر إيطاليا بالخبرة الكبيرة في تحضيرها وتخزينها لمدة طويلة، بخطوات منزلية بسيطة.



تشتهر ربات البيوت الإيطاليات بتحضير صلصة الطماطم الشهية بكميات كبيرة في فصل الصيف، لتخزينها واستخدامها والطبخ بها طوال العام وتحضير أشهى أطباق المكرونة والبيتزا وغيرها من الأكلات الإيطالية اللذيذة.

ومن حفظها في عبوات زجاجية إلى تخزينها في الفريزر، نستعرض مجموعة من النصائح الهامة الخاصة بصلصة طماطم شهية طوال العام، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

التجميد

لا توجد طريقة جيدة لتخزين صلصة الطماطم، أفضل من التجميد.

وبمجرد طهي وتحضير صلصة الطماطم، كل ما عليكِ فعله هو تركها تبرد ووضعها في أوعية مناسبة، ثم غلقها جيداً وضعها في الفريزر.

وبهذه الطريقة يمكنكِ الاحتفاظ بهريس الطماطم لمدة تصل إلى 4 أشهر.

وعند فك تجميدها من الثلج، يجب إخراج صلصلة الطماطم قبل ساعتين تقريباً من الفريزر وتركها تفك في درجة حرارة الغرفة، وبهذه الطريقة ستبقى النكهة والرائحة كما لو كانت مطبوخة للتو.

الطريقة الكلاسيكية وربما الأكثر فاعلية هي تخزين هريس صلصة الطماطم في عبوات زجاجية، طالما تم تعقيمها بالطريقة الصحيحة، ثم يُضَاف قليل من الملح وبعض أوراق الريحان الطازجة للحفاظ على الصلصة فترةً أطول، دون التعرض لخطر أن تفسد.

وللقيام بعملية تعقيم البرطمانات الزجاجية، يمكنكِ الاختيار من بين عدة خيارات:

أولا: وضع البرطمانات والأغطية في غسالة الصحون واختيار برنامج غسل بدرجة حرارة عالية، وبمجرد الانتهاء تترك لتجف.

ثانيا: وضع البرطمانات في الميكروويف مع القليل من الماء بالداخل، وبتشغيله لمدة 3 دقائق أو حتى يبدأ الماء في الغليان، ثم تصفيتها من الماء وتترك ليجف بوضع مقلوب على منشفة نظيفة.

بمجرد تعقيم البرطمانات أو الحاويات الزجاجية، تعبأ بالصلصة المبردة، وأخيراً غلقها جيداً.

وفي هذه المرحلة، يمكنكِ الاحتفاظ بالبرطمانات في مكان بارد، بعيداً عن أماكن الضوء والحرارة.

وقبل فتح برطمانات صلصلة الطماطم مرة أخرى للاستخدام، ينصح بالانتظار حوالي 30 يوماً.