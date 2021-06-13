كورونا حول العالم.. فرنسا تُطعّم 30 مليونا وتراجع الإصابات في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 176 مليوناً و417 ألفاً و357 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و810 آلاف و763 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 160 مليونا و389 ألفا و773 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





فرنسا تطعم 30 مليونا ضد كورونا

قالت السلطات الصحية الفرنسية إن فرنسا أعطت الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" إلى 30.14 مليون شخص بما يحقق هدف الحكومة في منتصف يونيو/حزيران.

وزاد عدد الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات فرنسا 34 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 83944 منذ بدء الجائحة.





إصابات جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة نزولا من 733 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 272491 من ضمنهم 200273 حالة تم شفاؤها، و15582 حالة وفاة".





34 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 34 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" يوم السبت نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 6 من الإصابات الجديدة محلية مقابل 8 إصابات قبل يوم.

وأكدت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 مقابل 27 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 91428 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و714969 بعد تسجيل 1489 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89834 بعد تسجيل 18 حالة.



