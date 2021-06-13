شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للإقلاع عن التدخين.. حدد لنفسك تاريخًا للتخلص من العادة السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإقلاع عن مضغ التدخين مهمة شاقة طويلة، ولكن الخبر السار هو أنه يمكن القيام بذلك مع أن الأمر قد يستغرق بضع محاولات ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" هنا بعض النصائح الأساسية للإقلاع عن التدخين أبرزها حدد لنفسك تاريخًا للتخلص من هذه العادة السيئة.

أهم طرق الإقلاع عن التدخين

1- حدد لنفسك تاريخ الإقلاع عن التدخين

يعد التركيز على فوائد الإقلاع عن التدخين من أولى خطوات هذه العملية، من المهم أن تضع في اعتبارك أنك مدين لنفسك ولأحبائك بالتخلي عن هذه العادة، قم بتكييف عقلك عن طريق إخبار نفسك بفوائد الإقلاع عن التدخين.

- لا مزيد من اللثة الحمراء مع التهابات أقل.

- ستختفي البقع البيضاء في فمك.

- نظرًا لأن التبغ مادة كاشطة جدًا، فإنها تتلف أسنانك، يمكن أن تدمر الأسنان بمرور الوقت.

- التدخين يجعل الأسنان تميل إلى أن تصبح حساسة وتبدأ في تكوين تجاويف.



الاقلاع عن التدخين

2 - التمارين الرياضية

حافظ على روتين يعتمد على التمارين اليومية أو النشاط البدني لإبقائك رشيقًا، كما يمكنك الاعتياد على:

- بذور عباد الشمس والجزر.

- علكة خالية من السكر.

- النعناع.

3 - احصل على مساعدة احترافية

شيء آخر يمكنك تجربته بالتأكيد هو الحصول على بعض المساعدة المهنية لنفس، يمكنك دائمًا اختيار جلسات الاستشارة تساعدك هذه الجلسات الفردية مع أحد المحترفين في العثور على بدائل أفضل للإقلاع عن التدخين، بدأت الجمعية الهندية لطب الأسنان هذه المبادرة المسماة مبادرة تدخل التدخين (TII) التي تهدف إلى خلق الهند خالية من التبغ من خلال التدخل والوقاية.



الاقلاع عن التدخين

الاستشارة قبل طبيب الأسنان تساعد المريض على فهم الآثار الضارة لاستمرار استخدام التدخين، هذه المعرفة حول الآثار الضارة تساعد المرضى في الإقلاع عن التدخين.

العلاج ببدائل النيكوتين:يهدف استخدام بدائل النيكوتين إلى تقليل أعراض الانسحاب المصاحبة للإقلاع عن التدخين، وهو أحد أنواع العلكة الخالية من السكر المتوفرة بجرعات 4 مجم و 2 مجم تساعد في العلاج ببدائل النيكوتين.



الاقلاع عن التدخين

العلاج غير المعتمد على بدائل النيكوتين:تم اقتراح العديد من الأدوية لتقليل تأثير أعراض الانسحاب تستمر أسوأ الأعراض لمدة يومين إلى ثلاثة أيام وعادة ما تختفي في غضون أسبوعين، في حالة احتياجك إلى أدوية، يجب أن تبدأ قبل أسبوعين من الإقلاع عن التدخين.