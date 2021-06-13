شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. دليل كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو حالة صحية من انسداد مجرى الهواء المتقطع بسبب العمليات الالتهابية في الرئتين، ويحتاج معظم مرضى الربو إلى جهاز استنشاق، ولكن هل تستخدمه بالطريقة الصحيحة أم لا؟

على الرغم من عدم وجود علاج للربو، إلا أنه يمكن التحكم فيه من خلال العلاج المناسب واليقظة والالتزام بالعقاقير والفحوصات الطبية المنتظمة، ما يتيح للمرضى أن يعيشوا حياة طبيعية.

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، كشفت الدراسات عن أن الاستخدام غير الصحيح لأجهزة الاستنشاق غالبًا ما يثبط العلاج الفعال لأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ما يؤدي إلى ضعف التحكم السريري وبالتالي ضعف النتائج الصحية للمريض، وبالتالي من المهم أن يتعلم المرضى تقنيات الاستنشاق الصحيحة لتحسين إدارة أمراض الجهاز التنفسي.

تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 90٪ من المرضى لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بشكل صحيح، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يكون لهذا آثار متعددة مثل ظهور أعراض لا يمكن السيطرة عليها، أو ارتفاع معدل نوبات الربو .

وأضافوا أن الخطر مع الأشخاص الذين يستخدمون جهاز الاستنشاق بشكل غير صحيح هو أن النتائج يمكن أن تكون سلبية ويمكن أن تصبح قاتلة أيضًا، ولكن مع وضع ذلك في الاعتبار، نحن هنا لمشاركة الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح.

كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح

التقط جهاز الاستنشاق الخاص بك. هز جهاز الاستنشاق قبل كل مرة تستخدمه. قم بإزالة الغطاء وابحث عن أي أوساخ قد تكون موجودة في الفوهة. قم بالزفير وادفع أكبر قدر ممكن من الهواء للخارج. ضع لسان الاستنشاق متجهًا للأسفل وضع شفتيك حوله لإغلاق الفوهة تمامًا. تنفس ببطء وتأكد من الضغط على جهاز الاستنشاق واحدًا تلو الآخر. استمر في التنفس ببطء وحاول التنفس بعمق قدر المستطاع. قم بالشهيق باستخدام رئتيك ثم الزفير ببطء. أعد تركيب قطعة الفم للحفاظ على سلامتها من الأوساخ. تأكد أيضًا من شطف فمك جيدًا بعد استخدام جهاز الاستنشاق.

متى يجب استخدام جهاز الاستنشاق

من المفترض أن يستخدم الشخص الذي يعاني من مشاكل في التنفس / ضيق في التنفس جهاز الاستنشاق أو إبقاء الجهاز في متناول اليد، ومن الحالات الصحية التي تتطلب من المريض حمل الجهاز - مرضى الربو.