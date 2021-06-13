شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انسداد الشرايين وأمراض القلب.. 5 أسباب تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام فى القلب بسبب انسداد الشرايين، ما يسبب آلامًا كبيرة وعدم القدرة على التنفس أو الحركة بصورة طبيعية وهناك الكثير من الأسباب للوصول لهذه الحالة المرضية بين جميع الفئات العمرية سواء كانوا شباب أو كبار فى السن.

وذكر موقع "the health" الطبى إن الكولسترول من أبرز أسباب الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب ولكن ليس العامل الرئيسى فى أمراض القلب والصمامات، وإنما هناك عدد من العادات الخاطئة التى يمارسها الأشخاص تؤدى بهم إلى أمراض الذبحة الصدرية نتيجة انسداد الشرايين وعادة ما تكون هذة العادات مستمرة على فترات زمنية طويلة ومن أبرزها:

1 ـ التدخين بكثرة.

2 ـ الأكلات السريعة غير الصحية والتى تؤدى لارتفاع الدهون فى الدم .



الاكلات السريعة

3 ـ عدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط البدنى.

4 ـ السمنة وزيادة الوزن.



زيادة الوزن

5 ـ التعرض للضغوط النفسية والتوتر.

وأضاف التقرير الطبى المنشور، أن الحياة الصحية والانتباه الدائم لحالة الجسم هى الوقاية الأولى لأى شخص من الإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة المزمنة التى تستمر لفترات زمنية طويلة ، وخاصة بعد تجاوز سن الـ30 عاما، موضحًا أن الحفاظ على الوزن، وتناول الأكلات الخالية من الدهون من شأنها أن تعزز من صحة الإنسان.

وأشار التقرير، إلى ضرورة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة بديلا للأكلات السريعة خاصة بين الشباب والفتيات فى المراحل العمرية المبكرة حتى لا يترتب عليها انسداد فى الشرايين عند التقدم فى العمر، خاصة أنه من الممكن أن ترتفع معدلات انسداد الشرايين فجأة وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى الموت المفاجئ خاصة بين الشباب.

وأوضح أن اللجوء للطبيب المختص سريعا عند الشعور بأى ألم هو أفضل أنواع العلاجات لأن التدخل الدوائى سريعًا فى حالات الذبحة الصدرية وانسداد الشرايين من الممكن أن يسهل طريقة العلاج للمريض باقى حياته .