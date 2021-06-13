تعرف على فوائد ركوب الدراجات لمرضى السكرى أبرزها التحكم فى مستوياته

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القاهرة - سامية سيد - يرتبط ركوب الدراجات بمجموعة من الفوائد الصحية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة أبرزها مرض السكري، ووفقًا لتقرير لموقع boldsky الهندى فإن الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، مقارنة بمن لا يفعلون ذلك، ويقدم التقرير التالى فوائد ركوب الدراجات لمرضى السكر.

فوائد ركوب الدراجات لمرضى السكرى

- تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري إن ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري بين الشباب (أقل من 40 عامًا).

- تحسين مستويات الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي ووزن الجسم وضغط الدم لدى البالغين فوق 18 عامًا وأقل من 40 عامًا المصابين بداء السكرى.

- تقليل مخاطرمضاعفات السكرى وعوامل الخطر المرتبطة بها مثل السكتة الدماغية.



جهاز السكر

- اذا تم التحكم جيدًا في مستويات السكرفى الدم عند مرض السكري، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الإصابة بالقدم السكري.

- يمكن لركوب الدراجات أن يمنع خطر القدم السكري وكذلك يعزز التئام الجروح في المرضى الذين يعانون بالفعل من هذه الحالة.

كيف يساعد ركوب الدراجات في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري؟

تحسين قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز، وبالتالي زيادة قدرة ارتباط الأنسولين بالخلايا المستقبلة، بحيث يمكن للخلايا الاستفادة من الجلوكوز بشكل فعال وتقليل مستويات السكر.



ركوب الدراجات

نصائح متعلقة بركوب الدراجات لمرضى السكر احمل مشروبًا من الجلوكوز:قد تنخفض مستويات الجلوكوز في بعض الأحيان أثناء ركوب الدراجات وقد تحتاج إلى مشروب جلوكوز لإعادتها إلى وضعها الطبيعي. لذلك ، احمل معك دائمًا الجلوكوز أو مشروب الطاقة منخفض السعرات الحرارية. اختر الحذاء المناسب لركوب الدراجات:يمكن لبعض الأحذية أن تزيد من خطر الإصابة بالقدم السكرية عن طريق زيادة الضغط في المنطقة. اختر حذاءًا يمكنه التحكم في ضغط القدم وتجنب أي نوع من تلف الأعصاب.خذ قسطًا من الراحة بين ركوب الدراجات:كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يؤثر التمرين المستمر سلبًا على مستويات الجلوكوز ويزيدها بدلاً من خفضها لذلك، من المهم أن تأخذ استراحة من 10 إلى 15 دقيقة بين الرحلة. حافظ على نظافتها:يمكن أن يؤدي التعرق أثناء ركوب الدراجات إلى تهيج الجلد أو الالتهابات البكتيرية، لذلك ارتدِ ملابس تسمح للعرق بالتبخر بدلاً من امتصاصه انتبه أيضا للجروح أو السحجات أثناء ركوب الدراجات لأنها قد تؤدي إلى تقرحات مؤلمة.