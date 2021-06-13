أغلقت عند 30%.. انتخابات الجزائر تتخطى مرحلة "حرج الإقبال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الانتخابات التشريعية التي نظمت بالجزائر، السبت، ارتفاعاً لافتاً في نسبة إقبال الناخبين تخطت عتبة الـ30%.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الجزائري الحكومي، أعلن محمد شرفي رئيس "السلطة المستقلة للانتخابات" (الهيئة المشرفة على الانتخابات) عن نسب المشاركة النهائية بعد تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة 20.00 مساء بالتوقيت المحلي (23.00 بتوقيت أبو ظبي).

وارتفع إقبال الجزائريين على انتخابات تجديد مقاعد "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى 30.20%.

وسجلت 6 محافظات من أصل 58 أكثر من 50% من حيث نسب إقبال الناخبين، و32 محافظة تعدت بها نسبة المشاركة 25% فيما سجلت ولاية "عين غزام" أعلى نسبة اقتراع وصلت إلى 72.84%، بينما كانت أدنى نسبة تصويت في ولاية تيزيوزو بـ0.42%.

وصنع المغتربون الجزائريون المفاجأة بأدنى نسبة تصويت وصلت إلى 5%، وهي النسبة التي عدها متابعون "عقاباً للحكومة الجزائرية" على فرض رسوم مضاعفة للدخول إلى البلاد بعد إعادة الرحلات الجوية بشكل جزئي.

وأرجع مراقبون أسباب "مقاطعة" الجالية بالخارج إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لعودة المهاجرين إلى بلادهم، وفرض قرارات صارمة لدخول البلاد من خلال رفع قيمة التذكرة وإجبار العائدين على حجر صحي "غير مجاني"، ما رفع تكلفة عودة جزائريي المهجر إلى نحو 800 يورو.

ولجأت هيئة الانتخابات إلى تمديد فترة الاقتراع بساعة إضافية بعد تسجيل نسب مشاركة ضعيفة لم تتعد 15 % في حدود الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.





ويرى متابعون بأن نسبة 30% من مشاركة الناخبين تكون "قد أنقذت" السلطات الجزائرية وجنبتها حرج احتمال إلغاء عدد كبير من القوائم الانتخابية خصوصاً للمستقلين، بالنظر إلى اشتراط قانون الانتخاب الجديد حصول القائمة الانتخابية على نسبة 5 % من أصوات الناخبين أو يتم إلغائها.

كما تفادت حكومة عبد المجيد تبون حرجاً آخر وهو نسب المشاركة الضعيفة كما حدث في استفتاء تعديل الدستور عندما لم تتعد 23 %، رغم تقليل الرئيس الجزائري من "أهمية نسب المشاركة"، مؤكدا أن الأولوية هي "شرعية النتائج التي يحصل عليها النواب الجدد"، وهو الرهان الكبير الذي أصبحت تركز عليه سلطات البلاد.

في هذه الأثناء، تراجع محمد شرفي رئيس هيئة الانتخابات بالجزائر عن تصريحات سابقة استبعد فيها إعلان النتائج الأولية، الأحد.

وأعلن عن إعداده ندوة صحيفة، مساء اليوم الأحد، للإعلان عن النتائج الأولية وأسماء القوائم الفائزة.



