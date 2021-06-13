7 أطعمة للوقاية من مقدمات مرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:10 صباحاً - مقدمات مرض السكري هي حالة تحدث عندما تكون مستويات سكر الدم أعلى من الطبيعي، ولكن ليست مرتفعة بشكل كاف لكي تعتبر مرض السكري.

من الجيد دائمًا القضاء على أي مرض في بدايته، ويعد تشخيص الإصابة بمقدمات السكري أمرًا مثيرًا للقلق، فهذا يعني ارتفاعا غير طبيعي في مستوى السكر في الدم.

وباتخاذ الإجراءات الاحترازية، مثل تغيير النظام الغذائي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن تقليل الخطر بنسبة 40-75%.

وفيما يلي 7 أطعمة يوصى بها للأشخاص المصابين بمقدمات السكري:

خضروات ذات مؤشر جلايسيمي منخفض

لا ينصح بالأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي (GI) أعلى من 55 لمن تم تشخيص إصابتهم بمقدمات السكري، ولا تندرج جميع الخضروات تحت هذه الفئة، ولكن هناك الكثير للاختيار، من بينها مثلًا البازيلاء الخضراء والبصل والخس والملفوف، والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب واللفت والبنجر والفاصوليا الخضراء والطماطم والخيار والخرشوف وبرعم بروكسل والبروكلي والقرنبيط والكرفس والكوسا.

في الوقت نفسه، يجب تجنب الخضروات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل البطاطس والجزر والبطاطا الحلوة والقرع وما إلى ذلك، من قبل أولئك الذين يحاولون الحفاظ على مستويات السكر لديهم تحت السيطرة.

الفاكهة

إنها مثالية لإشباع تلك الرغبة الشديدة في تناول الحلويات الطبيعية للجسم، وبالنظر إلى أن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي، يمكن تناول معظم الفواكه باعتدال للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمقدمات السكري، بما في ذلك التفاح، الكمثرى، البرقوق، الأفوكادو، المشمش المجفف، الموز غير الناضج، الخوخ، الفراولة، البرتقال، الكرز، جوز الهند، الجريب فروت، التوت البري، العنب البري، وهي بعض الفواكه الآمنة بالنظر إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات.

وتعتبر المانجا ذات المؤشر الجلايسيمي 51 آمنة لمرضى السكري، كما أنها تأتي بفائدة إضافية تتمثل في خفض الكوليسترول وعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي، وفي الوقت نفسه، ينصح مرضى السكري بتجنب تناول البطيخ والأناناس والموز الناضج.

الحبوب الكاملة

بصرف النظر عن كونها غنية بمحتوى الألياف، فإن الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتين ومضادات الأكسدة، مثل الشعير والقمح الكامل ونخالة الشوفان، وحبوب نخالة الأرز والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وتورتيلا القمح، وجميعها أطعمة يجب أن يتناولها الأشخاص المصابون بمقدمات السكري كخيارات غذائية صحية.

منتجات الألبان

ليست فقط بديلا صحيا للوجبات السريعة، ولكن من المعروف أن الكالسيوم والأحماض الدهنية في منتجات الألبان، وفقًا لدراسات مختلفة، تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ومن بين ذلك؛ الحليب الخالي من الدسم، قليل الدسم، والحليب كامل الدسم، الزبادي العادي، والجبن (الشيدر، السويسري، الموزاريلا، الفيتا، الأزرق، الماعز، القريش، الريكوتا) وحليب الصويا.

البقوليات

تحتوي البقوليات على نسبة عالية من البروتين والألياف، ويوصى الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري بتناولها؛ لأنها بديل صحي للحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

المكسرات والبذور

يمكن أن تكون المكسرات والبذور خيارًا صحيًا ومثاليًا لوجبة خفيفة للأشخاص الذين يهدفون إلى التحكم في مستوى السكر في الدم لديهم لمنع مرض السكري.

الأعشاب والتوابل

الأعشاب والتوابل ليست فقط عوامل نكهة ممتازة، ولكنها غنية بمضادات الأكسدة والقدرة على التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم، فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، بما في ذلك؛ الثوم والريحان والشبت والملح والفلفل والقرفة والحلبة.