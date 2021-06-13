شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مقاومة الخلايا الشائخة وسيلة لحماية كبار السن من مضاعفات الفيروسات التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأمريكية، عن نهج جديد محتمل لتقليل معدلات الوفاة لدى كبار السن المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Science Laura Niedernhofer أن الأدوية التي تقاوم شيخوخة الخلايا قللت بشكل كبير من معدل الوفيات عند الإصابة بفيروس بيتا التاجي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بـكورونا في الفئران الأكبر سنًا.

وتساهم الخلايا الشائخة وهي خلايا تالفة في الجسم في الالتهابات والأمراض المزمنة المتعددة وفقدان المرونة المرتبط بالعمر، وتتراكم في أجسامنا مع تقدمنا ​​في العمر، بينما تلعب الأدوية المضادة للشيخوخة، دورًا فى إزالة الخلايا الشائخة من الجسم.

وافترض فريق الدراسة أن الخلايا الشائخة إذا تم إزالتها فإن ذلك من شأنه تحسين الاستجابة للعدوى الفيروسية.

ووجد الباحثون أن الفئران الأكبر سنًا التي تعرضت لأول مرة لفيروس بيتا التاجي للفئران تعرضت لوفاة بنسبة 100٪ تقريبًا، في حين أن الفئران الصغيرة بالكاد أصيبت بالمرض، وعندما عالجوا الفئران الأكبر سنًا بالأدوية المضادة لشيخوخة الخلايا بعد الإصابة، ارتفع معدل بقائهم على قيد الحياة إلى 50٪.

ويخطط فريق الدراسة أيضًا لبحث ما إذا كانت الخلايا الشائخة تساهم في زيادة التأثير طويل المدى لدى العديد من الناجين من كورونا.

نصائح للوقاية من كورونا لكبار السن

-الحد من الزيارات مع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الصغار، فبينما قد تحتاج إلى أفراد عائلتك للمساعدة في أداء المهمات، ابتعد عنهم بحوالي 6 أقدام، واطلب من الزائرين ترك الطعام أو مواد البقالة عند الباب بدلاً من دخول المنزل تجنب دعوة الأطفال الصغار إلى منزلك.

-احصل على كمية من الأدوية تكفي لشهر واحد وتزويدك بالطعام لمدة أسبوعين.

- جنبًا إلى جنب مع الأدوية الموصوفة، احصل على ما يكفي لمدة شهر من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مثبطات السعال وأدوية خفض الحمى اسأل طبيبك أو الصيدلية المحلية عما إذا كان من الممكن تقديم الوصفات الطبية تأكد من وجود مقياس حرارة في متناول اليد في حالة احتياجك للتحقق من الحمى.

-ضع خطة إذا مرضت، قم بعمل قائمة بالأدوية وجهات الاتصال الطبية، حدد من سيهتم بك في المنزل في حالة مرضك ، وأخبرهم بنوع الرعاية التي تريدها إذا أصبحت مريضًا جدًا وغير قادر على التحدث عن نفسك.

-قم بإلغاء جميع مواعيد الطبيب الشخصية غير الضرورية استخدم خدمات التطبيب عن بعد ، والتي تمكنك من التواصل مع طبيبك عبر الفيديو أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التواصل وجهًا لوجه.