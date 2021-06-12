محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، السبت، عطلة عن العمل لمدة أسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا بالعاصمة الروسية، في مواجهة زيادة كبيرة في عدد الإصابات.



وقال سوبيانين في بيان: "لا يمكننا التصدي لهذا الوضع في موسكو، حيث سجلت 6701 إصابة جديدة بكورونا السبت".

وأضاف: "لوقف ارتفاع معدلات الإصابة والحفاظ على أرواح الناس وقعت مرسوماً يقضي بأسبوع عطلة من 12 إلى 20 يونيو/حزيران".

وأعلنت روسيا، السبت، تسجيل 13510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة حادة لليوم الخامس على التوالي، ما رفع إجمالي الإصابات اليومية لأعلى مستوى منذ 3 أشهر.